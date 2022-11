A Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága Budapesten rendezte meg a Győri László Országos Talent Napot, melyre a Somogyban működő tehetséges játékvezetők, a Puhl Sándor Akadémia hallgatói, valamint egy megyei vezető kapott meghívást. A szakmai napon a megyei sporik egy stadiontúrán bejárhatták a Puskás Arénát, megnézhették a VAR-buszt, kipróbálhatták a felszerelését, majd profi játékvezetők tartottak előadásokat.





Az elméleti részt az élvonalban működő FIFA játékvezetők közül Berke Balázs nyitotta meg, aki a nyilvánvaló gólhelyzetek és az ígéretes támadások elhatárolásáról tartott előadást. Őt Bognár Tamás követte egy erőnléti, a játékvezetők fizikai felkészüléséről szóló prezentációval. Vad II. István a játékvezető kapcsolatairól és kommunikációjáról szólt, míg Albert István az asszisztensek és a játékvezetők közötti együttműködésről osztott meg hasznos tapasztalatokat, ismereteket.

A nap zárásaként a több mint háromszáz játékvezető megnézte a Magyarország–Görögország válogatott-mérkőzést, mely házi feladatot is tartogatott, hiszen beszámolót kell készíteniük a találkozóról.

A somogyi talent-keretbe azok a fiatalok kerülnek be, akik több mint egy éve tettek sikeres alapfokú játékvezetői vizsgát, és szeretnének minél magasabb szintre jutni a játékvezetés világában. Az MLSZ Somogy megyei Játékvezetői Bizottsága 2023 januárjában indítja a következő alapfokú játékvezetői tanfolyamot. Melyre már lehet jelentkezni a www.jatekvezetoleszek.hu oldalon. A tanfolyamot elvégzők tavasszal már megyei mérkőzéseken működhetnek, és 2024-ben akár a talent-keret tagjaiként a Győri László Országos Talent Naphoz hasonló különleges programokon is részt vehetnek.