Furcsa helyzet a siófokiaké, hisz kevesebb gólt rúgtak és néggyel többet is kaptak, mint a legutóbbi szezon hasonló időszakában, mégis két ponttal jobban állnak, mint akkor. A legutóbb ötödikként zártak, vagyis közel a féltávhoz úgy tűnik, hogy ebben a szezonban is kifuthat egy hasonló eredmény.

Most négy meccses – MTK Budapest (1–1), Szentlőrinc (2–1), Dorogi FC (1–2), Békéscsaba 1912 Előre (2–2) – veretlenségi szériában vannak, az utóbbi haton úgy gyűjtöttek 11 pontot, hogy 10 gólt kaptak. Nullára hét fordulóval ezelőtt, október 5-én sikerült lehozni egy Pécsi MFC elleni hazai bajnokit. Nagyon megnehezítik a sok kapott góllal a saját dolgukat Polényiék, hisz egy–egy sikerhez legalább két találat kell részükről, ami azért nagy kihívás elé állít egy olyan csapatot, melynek a legjobb támadója az előző szezonban hétig jutott. A hétközi, csabaiakkal szembeni bajnokin kétgólos előnyt adtak le a Révész Géza utcai Stadionban, mely már az ötödik olyan találkozójuk volt, melyen előnybe kerültek és nem nyertek: a megszerezhető tizenöt pontból csak kettő jött össze! A sok kapott gól és az elvesztegetett pontok ellenére is még mindig a kilencedik helyen állnak.

Budafokon jó lenne újra egy kapott gól nélküli kilencven perc, ami megalapozhatná az újabb, szám szerint hetedik, idegenbeli harmadik sikert. Egy iksszel sem lehetnének elégedetlenek, egyrészt megmaradna a veretlenségük, másrészt utoljára március tizedikén, a Kecskeméti TE-től kapott ki otthon a BMTE, mely tizenkét meccses szériában van! Ebben a szezonban a tizennyolc pontjukból tizenhármat a hét hazain szereztek, míg a balatoniak idegenben hét bajnokin hét pontnál járnak, tizennégy kapott góllal, ami nem túl jó előjel, viszont Adorján hiányzása például annak mondható. Az utóbbi eddig mind a tizenhat bajnokin kezdő volt, ám most eltiltás miatt nem léphet pályára. A szezonban egy gólt jegyez, a házi gólkirály néggyel 21 éves Beke, a kétgólos rutinos belső védőt Fótyikot és a 19 éves Sóst megelőzve, akik kétszer találtak be. A Siófok elleni meccset optimistán várhatják, hisz előbb otthon legyőzték az ETO FC Győrt (2–1), majd pontot loptak Szombathelyről (1–1). – Nagyon fontos meccs vár ránk, de hazai pályán egyértelműen a győzelem lesz a célunk a Siófok ellen, hiszen szeretnénk három ponttal lezárni ezt a hosszú hetet és sikerrel elmenni a válogatott szünetre – mondta a huszonkét éves Csonka András.

Tizenegyből egy vereség a Budafokkal szemben

Jól megy a Budafoki MTE ellen a BFC Siófoknak, a másodosztályban tizenegyszer találkoztak, ám mindössze egyszer kaptak ki, 2019 februárjában. Akkor is a somogyiak vezettek Magasföldi révén, ám Kovács duplájával – aki most is ott van a játékoskeretben – megfordították a házigazdák a meccset a Lorentz és Kiss kiállítása miatt kilenc emberrel befejező balatoniak ellen. Első alkalommal a 1994/1995-ös szezonban csaptak össze, akkor a hazai, siófoki sikert (5–2), egy budafoki iksz követte (0–0), a következő, 1995/1996-os szezonban a Promontor utcában kiütéses somogyi siker (0–4) után egy balatoni iksz (1–1) jött. A siófokiak feljutottak az élvonalba, így a párharc szünetelt addig, míg 2017-ben a budafokiak meg nem nyerték a harmadosztályt és újra fel nem jutottak az NB II-be, ahol azóta hétből egyszer tudtak győzni, az említett 2019-es találkozón.