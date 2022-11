Viszonylag könnyedén nyert a Cefre alakulata az eddig jó formát mutató Kórház gárdája ellen. Egy tucatot rámolt be a Ferro ellenfele hálójába, a listavezető 7–0-ra nyert a Tuticlean ellen, ugyanennyi volt az eredmény a Belo Bt. és a Pontrablók összecsapásán, az előbbi javára. Nyert a fordulóban a Matracvarázs is, jelenleg a tabella ötödik helyét foglalja el. Egy döntetlen eredményt is hozott a forduló, a Gépész osztozott meg a pontokon a QLR PC Bontó csapatával.



Kórház–Cefre 2–5

Gólszerzők: Kellner, Varga, illetve Horváth 3, Hortobágyi, Nagy.

A nap első találkozóján a Cef­re már 4–0-ra vezetett, uralták a játékot. Ezután egy kicsit kiengedtek és az ellenfél zárkózni tudott, de egy újabb góllal lezárták a találkozót.



Zsíroskönyér–Ebola 2–5

Gólszerzők: Ceglédi, Mátés, illetve Fila 3, Pető, öngól.

A forduló rangadója nagy csatát és harcos játékot hozott, a Zsíroskönyér 2–2-ig jól tartotta magát, keményen küzdött. A második játékrészben aztán az Ebola felülkerekedett, sok támadást vezetett és távoli lövésekkel megszerezte a győzelmet.



Ferro FC– VNFSZK 12–0

Gólszerzők: Németh 5, Ferenczi 2, Sárközi 2, Képíró 2, Jovánczai.

A dinamikusan, nagyobb kedvvel játszó Ferro megérdemelten nyerte meg az összecsapást. Már félidőben néggyel vezettek, ezután még nagyobb sebességre kapcsolva folytatták a gólgyártást.

Gépész Kadétok– QLR PC Bontó AC 3–3

Gólszerzők: Herke, Kádár, öngól, ill. Buzsáki 2, Varga.

A fiatalosabb Gépész már 3–0-ra is vezetett, ellenfele később talált magára. Kis szerencsének köszönhetően az utolsó három percben, három találatot elérve ki tudott egyenlíteni.

SZLAMB–Tuticlean 7–0

Gólszerzők: Török 2, Márton 2, Bene, Ágoston, Sólyom.

A lendületesebb, gólra törőbb játékot felvonultató listavezető ilyen arányban is megérdemelten nyert. Ellenfelének csak felvillanásai voltak a hajtós, jó iramú mérkőzésen.



Belo Bt.– AGKGY Pontrabló FC 7–0

Gólszerzők: Belovics 4, Dervalics, Házi, öngól.

A találkozó egészét a Belo irányította, a játék minden elemében felülmúlták ellenfelüket, akik becsületesen küzdöttek, de még megnehezíteni sem tudták ellenfelük dolgát.



Matracvarázs– Somogy Sportja 4-1

Gólszerzők: Balogh 2, Vető, Bunovácz, ill. Ács.

A Somogy Sportja szerzett vezetést, meggyőzően játszottak az elején. A Matracvarázs sokáig nem talált a kapuba a küzdelmes, sok helyzettel tarkított találkozón, de a végére aztán megtalálták a góllövő cipőjüket.

A Bajnokság állása: 1. SZLAMB (7 6 1 0 39–10) 19 pont, 2. Cefre (7 5 2 0 23–11) 17 pont, 3. Ebola (6 5 1 0 30–13) 16 pont, 4. Ferro FC (6 5 0 1 39–12) 15 pont, 5. Matracvarázs (7 5 0 2 31–22) 15 pont, 6. Belo Bt. (6 4 2 0 26–8) 14 pont, 7. Zsíroskönyér (7 4 2 1 27–17) 14 pont, 8. Kórház (7 4 1 2 23–15) 13 pont, 9. QLR PC Bontó AC (6 2 1 3 19–28) 7 pont, 10. Somogy Sportja (7 2 0 5 14–22) 6 pont, 11. Liberi (7 2 0 5 12–23) 6 pont, 12. Gépész Kadétok (7 1 1 5 21–4) 4 pont, 13. Tuticlean (6 0 1 5 9–25) 1 pont, 14. VNFSZK (8 0 0 8 16–47) 0 pont, 15. AGKGY Pontrabló FC (8 0 0 8 14–45) 0 pont.

A következő forduló párosítása. VNFSZK–QLR PC Bontó AC, Gépész Kadétok–Belo Bt., Cefre–SZLAMB, Tuticlean–Ferro FC, Ebola–Matracvarázs, AGKGY Pontrabló FC–Liberi, Somogy Sportja–Kórház.