Negyedik fordulójához érkezett szombaton a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE által életre hívott 1.MCM-Diamant úszóverseny. A rendezvény különlegességét ezúttal az adta, hogy a szervezők a közelgő felnőtt, illetve korosztályos országos rövidpályás bajnokságra hangolódva 25 méteres pályákkal várták a régió úszóit a Csik Ferenc Versenyuszodába.

– Ezzel a versennyel lehetőséget biztosítottunk sok fiatal sportolónak arra, hogy teljesítse a hiányzó szintidőt a korosztályos rövidpályás országos bajnokságra – mondta Kovács László, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője. – Az egyesületünk úszóira sok feladat vár még ebben az évben: Dunaújvárosban uszonyos- és búvárúszó versenyen, Kecskeméten pedig uszonyos ifjúsági világtalálkozón vesznek részt, míg hazai medencében előbb ennek a versenynek az ötödik fordulóján állnak rajthoz, majd karácsony előtt pedig a sportiskola által rendezett cikluszárón. Ezek mellett pedig a kaposvári felnőtt, illetve a szegedi utánpótlás rövidpályás országos bajnokságra is több sportolónk kvalifikálta magát, így elég sűrű az év vége számunkra.

Az 1.MCM-Diamant versenyen a fiatalabbaknak még lehetőségük nyílt szintidőket úszni a szegedi, december hetedike és tizedike között rendezett utánpótlás rövidpályás országos bajnokságra, míg az idősebbek számára nagyszerű gyakorlási lehetőség nyílt a szerdán kezdődő Szerencsejáték Zrt. rövidpályás országos bajnokságra való gyakorlásra éles körülmények között.

– Két éve úszom az Adorjánban, de az első év nem sikerült jól, mivel nehezen illeszkedtem be – fogalmazott a 11 esztendős Varga Bence, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE úszója. – Az idén viszont sokkal jobban mennek az edzések és a versenyek is, az edzőmtől, Lábodi Laurától is sokkal több dicséretet kapok, de természetesen azt is elmondja, hogy miben kell javulnom. Ezúttal több számban is kipróbáltam magam, aminek örülök, hogy száz gyorson két másodpercet tudtam javítani az egyéni csúcsomon. A keményebb edzéseknek köszönhetően egyre jobb eredményeket érek el, így nagyon várom az évből még hátralévő versenyeket.

– Négy számban indultam a versenyen, az elsőn, 100 méter gyorson a második helyen értem célba, egyéni csúccsal – mondta Lipák Benedek, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE 2013-ban született úszója. – Az edzőim azt kérték, hogy minél jobban teljesítsek, úgy gondolom ez sikerült, mivel szintidőt úsztam az országos bajnokságra.

A negyedik fordulóban 17 egyesület kétszáznál is több úszója állt rajthoz, akik több mint hétszáz alkalommal rajtoltak el a versenyen, melyen megyénket a szervező 1.MCM-Diamant Adorján SE úszói mellett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, a Kaposvári Úszó SE, Csurgó USE és a Nagyatádi UTE sportolói képviselték, akik összesen 56 arany- , 58 ezüst-, illetve 37 bronzérmet gyűjtöttek össze.

A somogyi klubok dobogós eredményei

200 m vegyes. Férfi, A korcsoport: 1. Harsányi Mátyás (KASI). C: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). D: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Begovácz Dániel (Adorján). W: 1. Begovácz Péter (Adorján). Női, A: 1. Kovács Nóra (KASI). B: 1. Virág Emese (KASI), 2. Detrich Luca (KASI), 3. Boruzs Bianka (KASI). C: 2. Balogh Zoé (Csurgó), 3. Kurucz Nóra (KASI). D: 2. Erdélyi Emília (KASI), 3. Kiss Virág Luca (Adorján).

100 m gyors. Férfi, B: 1. Kováts Alex (KASI). D: 2. Szabó Albert Zétény (Adorján). W: 1. Tóth Medárd (Adorján), 2. Lipák Benedek (Adorján), 3. Bors Barnabás (Csurgó). Női, A: 2. Szántó Réka (KASI). B: 1. Bakó Luca (KASI), 2. Ötvös Korina (KASI), 3. Tiszperger Júlia (KASI). C: 3. Pálca-Juhász Emese (KASI). D: 3. Cseri Lily Éva (KASI). W: 1. Végh Hunóra (KÚSE).

50 m hát. Férfi, B: 3. Károly Keve (KASI). F: 1. Antalicz Botond (Adorján). G: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján), 3. György Máté (KÚSE). H: 1. Nagy Adrián (KÚSE), 2. Dékány Zalán (Adorján). W: 3. Csapó Levente (Adorján). Női, E: 3. Nagy Csenge (KASI). F: 3. Vörös Maya Victoria (Adorján). G: 1. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád), 2. Mihalics Petra (Adorján), 3. Nagy Bonita (Adorján).

100 m mell. Férfi, B: 1. Patakfalvi Áron (KASI). C: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI), 3. Roznik Patrik (KASI). D: 2. Lipák Barnabás (Adorján). W: 2. György Máté (KÚSE). Női, A: 1. Halmai Petra (KASI), 2. Halmai Blanka (KASI), 3. Kardos Eszter (KASI). B: 1. Detrich Luca (KASI), 2. Boruzs Bianka (KASI). C: 2. Balan Csenge Kincső (Adorján), 3. Kovencz Odett (Adorján). D: 2. Cseri Lily Éva (KASI).

200 m pillangó. Férfi, A: 1. Harsányi Mátyás (KASI). B: 1. Kováts Alex (KASI). W: 1. Károly Keve (KASI). Női, C: 1. Türgyei Dorka (Adorján). D: 1. Bátori Csilla (KASI).

50 m gyors. Férfi: E: 2. Károly Keve (KASI). F: 1. Tóth Medárd (Adorján), 2. Begovácz Péter (Adorján). G: 3. Csordás Péter (KÚSE). H: 1. Nagy Adrián (KÚSE). W: 1. Vince Marcell (Adorján). Női, E: 1. Nagy Csenge (KASI), 2. Tiszperger Szilvia (Adorján). G: 1. Mihalics Petra (Adorján), 2. Nagy Bianka (Adorján), 3. Tóth Dóra Anna (Adorján). W: 2. Szántó Réka (KASI).

100 m hát. Férfi, D: 1. Németh Benedek (Adorján), 2. Ságvári Ádám Károly (KASI), 3. Szabó Albert Zétény (Adorján). Női, A: 1. Halmai Petra (KASI), 2. Szántó Réka (KASI). B: 2. Bakó Luca (KASI). C: 3. Juhász Anna (Adorján).

200 m gyors. Férfi, A: 1. Harsányi Mátyás (KASI). B: 1. Kováts Alex (KASI), 2. Sárközi Szabolcs (KASI). C: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI). D: 2. Rudolf Dániel Sándor (KASI). Női, B: 1. Bakó Luca (KASI), 2, Boruzs Bianka (KASI), 3. Ötvös Korina (KASI). C: 1. Pálca-Juhász Emese (KASI), 2. Kovencz Odett (Adorján). D: 2. Cseri Lily Éva (KASI).

50 m pillangó. Férfi, E: 2. Károly Keve (KASI), 3. Bors Barnabás (Csurgó), W: 2. Vince Marcell (Adorján). Női, E: 2. Nagy Csenge (KASI), W: 1. Halmai Blanka (KASI), 2. Kovács Nóra (KASI).

200 m mell. Férfi, B: 1. Patakfalvi Áron (KASI), C: 2. Roznik Patrik (KASI), 3. Karnis Kende (Adorján). D: 2. Lipák Barnabás (Adorján). Női, A: 1. Kardos Eszter (KASI), B: 1. Detrich Luca (KASI), 2. Boruzs Bianka (KASI). C: 2. Balan Csenge Kincső (Adorján). D: 2. Juhász Amina (Nagyatád).

100 m vegyes. Férfi, A: 2. Harsányi Mátyás (KASI). B: 1. Kováts Alex (KASI). D: 1. Ságvári Ádám Károly (KASI), 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Szabó Albert Zétény (Adorján). W: 2. Csordás Roland (KÚSE), 3. Bors Barnabás (Csurgó). Női, A: 1. Halmai Petra (KASI), 2. Halmai Blanka (KASI). B: 2. Bakó Luca (KASI), 3. Szántó Réka (KASI). C: 2. Virág Emese (KASI), 3. Pálca-Juhász Emese (KASI). D: 2. Bátori Csilla (KASI). W: 2. Fekete Zoé (Nagyatád), 3. Mihalics Hanna (Adorján).

50 m mell. Férfi, E: 2. Károly Keve (KASI), 3. Csordás Roland (KÚSE), F: 1. Begovácz Péter (Adorján), 2. Lipák Benedek (Adorján). G: 1. Csordás Péter (KÚSE), 2. György Máté (KÚSE), H: 1. Nagy Adrián (KÚSE), 2. Dékány Zalán (Adorján), W: 2. Kakuk Koppány Zéta (KASI). Női, E: 1. Csoboz Nikolett (Adorján), 2. Nagy Csenge (KASI), 3. Végh Nóra (KÚSE), G: 1. Dékány Elza (Adorján), 2. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád), W: 1. Halmai Petra (KASI), 2. Kardos Eszter (KASI), 3. Kovács Nóra (KASI).

200 m hát. B: 1. Kováts Alex (KASI). D: 2. Németh Benedek (Adorján), 3. Varga Bence (Adorján), W: 1. Antalicz Botond (Adorján). Női, B: 2. Bakó Luca (KASI). C: 2. Juhász Anna (Adorján).

100 m pillangó. Férfi, A: 1. Harsányi Mátyás (KASI), B: 1. Vince Marcell (Adorján), 2. Kováts Alex (KASI), C: 1. Kakuk Koppány Zéta (KASI), D: 1. Németh Benedek (Adorján), 2. Szabó Albert Zétény (Adorján). Női, A: 1. Halmai Blanka (KASI), 3. Kardos Eszter (KASI), B: 1. Virág Emese (KASI), 3. Detrich Luca (KASI), C: 2. Pálca-Juhász Emese (KASI), 3. Türgyei Dorka (Adorján). D: 3. Bátori Csilla (KASI).