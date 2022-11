A szeptemberi világbajnokságon elért OK Junior második helyezés után kategóriát váltott Hideg Ádám és novemberben a kétfutamos WSK Final Cuopon már a felnőttek között, az OK-ban állt rajthoz.

A Sodikart gyári pilótájaként mind a két versenyen a tesztelés volt az elsődleges feladata, ehhez képest ragyogó eredményt ért el, hiszen az első futamon, Sarnóban, és most a másodikon, Lonatóban is egyaránt a döntő tizenkettedik helyét szerezte meg.

Lonatóban nem volt könnyű dolga Ádámnak, hiszen a szabadedzések egy részét az időjárás miatt hagyta ki, később pedig műszaki hiba is hátráltatta. Az időmérő körét szélárnyék nélkül teljesítette, de az előfutamokban már megvolt a tempója. A döntőben baleset miatt veszített több pozíciót, de így is sikerült visszakapaszkodnia a tizenkettedik helyre.

– Tesztelni jöttünk a lonatói hétvégére is – kezdte Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport blogjának. – A Sodikart a 2023-as szezonra szeretett volna adatokat gyűjteni, ezért eredmény szempontjából nem volt elvárás velem szemben. Egy héttel ezelőtt, az első OK versenyemen is tizenkettedik lettem, most szerettem volna jobban szerepelni, de így is elégedett vagyok. A szabadedzések közül hol az eső, hol pedig műszaki hiba miatt kellett többet is kihagyni. Az időmérőn szélárnyék nélkül futottam a leggyorsabb körömet, amivel a negyvennyolc versenyző a huszonötödik lettem. Az előfutamokon már egész jó volt a tempóm, kétszer is sikerült több pozíciót javítanom.

– Az elődöntőben a kilencedik lettem, a döntőben is jól rajtoltam, de egy balesetet ki kellett kerülnöm – folytatta. – Ezzel visszaestem a huszadik helyre, ahonnan sikerült a tizenkettedikre feljönni. Pozitívuma volt a hétvégének, hogy a tempóm jó volt, minden szituációban sikerült előznöm, és ha úgy vesszük, hogy a pályafutásom második OK futamán egy nagyon erős mezőny első negyedében végeztem, az igencsak jó teljesítmény.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által támogatott Hideg Ádám a WSK Final Cupon befejezte az idei versenyszezont. Azonban november tizenkilencedikén a RabócsiRingen a magyar szurkolók is találkozhattak vele a GR Motorsport szezonzáró közönségtalálkozóján.