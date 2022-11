Ötgólos hátránnyal utazott Szolnokra a Kaposvári VK, hogy a Benu Magyar Kupa első fordulójának második mérkőzésén a szerdai odavágónál sokkal szebb, szorosabb eredményt érjen el. Az első negyedben Kakstedter Bendegúz rögtön el is hozta a labdát, azonban az első gólt Kovács Gergő révén a hazaiak szerezték meg. A folytatásban mindkét csapat remekül védekezett, így még az emberelőnyök után sem rezgett a háló. A második felvonás elején viszont Schmölcz Norman gólra váltott egy emberfórt, majd Kovács Gergő úszott meg és megszerezte a második találatát a mérkőzésen, ezt követően újra Schmölcz Norman érkezett a kaposvári kapu elé és négyre növelte a hazaiak előnyét. Az első kaposvári találatra viszont sokat kellett várni, egészen pontosan 11 percet és nyolc másodpercet, ekkor Juhász-Szelei Norbert harcolt ki büntetőt, amit Aleksa Petrovski értékesített. Ez viszont elindította felfelé a vendégeket, hiszen Szatmári Kristóf egy emberelőnyt váltott gólra, majd Pellei Frank akciógóljával egyre zárkóztak fel a somogyi pólósok. Ennél közelebb viszont nem engedte ellenfelét a Szolnok, amely egy gyors gólváltást követően Kovács Gergő révén összesítésben hétgólos előnnyel fordulhatott.

A harmadik felvonást Szatmári Kristóf emberelőnyös találata vezette be, ami után újra felcsillant a remény az egyenlítésre, azonban minden igyekezet ellenére ennél közelebb nem tudtak férkőzni vendéglátójukhoz a kaposváriak. Sőt, Kovács Gergő hat másodperccel a negyed vége előtt újra kettőre növelte a Tisza-partiak előnyét. Az utolsó felvonást is a hazaiak kezdték jobban, előbb Shmölcz Norman, majd Kovács Gergő, végül Vismeg Zsombor is betalált, s erre csak Kacper Langiewicz tudott felelni. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy a Kaposvári VK bár kicsivel szorosabb összecsapásra készítette a sokkal jobb nevekből álló Szolnoki Dózsát, de összesítésben kilenc góllal bizonyult jobbnak Hangay Zoltán együttese. A somogyi pólósoknak így már csak a bajnokságra kell koncentrálniuk, míg a szolnokiak továbbra is három fronton harcolhatnak a minél fényesebb éremért.

Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK 12–8 (1–0, 5–4, 2–2, 4–2)

Szolnok, 160 néző. Vezette: Donauer M., Kovács S.

Szolnoki Dózsa: Józsa – Szeghalmi, Pető (1), Ágh, Jansik D., Kovács G. (5), Vismeg Zs (1). Csere: Belényesi, Schmölcz (3), Pásztor (2), Vámosi B., Teleki, Simon D. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (2), Langiewicz (1), ifj. Berta J., Pellei F. (1), Szatmári (2), Juhász-Szelei. Csere: Szilágyi (kapus), Petrovski (1), Palatinus (1), Vörös, Aranyi, Takács J., Horváth Á. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 10/4, illetve 13/5.

Gól ötméteresből: –, illetve 1/1.

Kiállítva, végleg cserével: Szeghalmi (27. p.).

Kipontozódott: Teleki (24. p.).

Továbbjutott: a Szolnoki Dózsa 24–15-ös összesítéssel.