Még az első fordulóból elmaradt mérkőzést pótoltak be a megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságban, az éllovas Nagyatádi FC a Csurgói TK otthonába látogatott. A vendégek már a hatodik percben Jerkovic Marko révén megszerezték a vezetést. Az első félidőben nem esett több találat majd kicsit több mint negyedórával a rendes játékidő vége előtt ismét betalált a támadó, az atádiak győzelmét a 83. percben Pákai Gergő tette biztossá és fölényessé.

Csurgói TK–Nagyatádi FC 0–3 (0–1)

Csurgó. V.: Tóth B.

Csurgói TK: László Á. – Papp B., Papp M. (Tóth D. a 78. percben), Beke B. (Gyémánt Zs. a 78. percben), fenyvesi Sz., Holoda M. (Hantos A. az 58. percben), Keszthelyi B., Szabó Á., Györgyfalvi K., Csatlós D. (Antal D. a szünetben), Pati M. (Tóth Cs. az 58. percben). Vezetőedzők: Bódis Gábor, Bolla Szilárd.

Nagyatádi FC: Imrei R. – Basics Zs. (Juhász D. a szünetben), Jerkovic M. (Vrban N. a 78. percben), Horváth P. (Bogdán L. a 84. percben), Nikolic V. (Juhász Á. a 84. percben), Fazekas Á., Koósz Á., Pákai G., Dekanics M., Horváth F., Csikós Á. (Galamb D. a szünetben). Vezetőedző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Jerkovic M. 2 (a 6. percben és a 74. percben), Pákai G. a 83. percben.

Sárga lap: László Á. a 6. percben, Csatlós D. a 34. percben, Beke B. a 40. percben, Pati M. az 50. percben.



A Toponár a Csurgói TK otthonában lép majd pályára Fotós: Lang Róbert



Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság – a 13. forduló párosítása

Toponár SE–Csurgói TK

(szombat, 13.30 óra)

A hazaiak az utóbbi öt mérkőzésükön mindössze egyetlen döntetlent tudtak elérni, ennél sokkal többet vártak a csapattól a szezon előtt. Ivusza Gáborékhoz az a Csurgó érkezik, mely tizenegy forduló alatt nyolc pontot szerezett, azaz most elindulhat felfelé a házigazda, bár a dél-somogyiak is többre képesek annál, mint amennyit eddig mutattak.

Nagyatádi FC–Balatonkeresztúr SK

(szombat, 13.30 óra)

Kiváló együttest építettek a vezetők Nagyatádon, támadásban és védekezésben is nagyon stabil a csapat. Papp Zoltán vezetőedző társulata tíz forduló alatt harmincnégyszer talált be, s mindössze két gól kapott. Még mindig veretlenek Nikolic Vukanék, akik már ugyan nem száz százalékosak, hiszen a Nagybajommal és a Balatoni Vasassal döntetlent játszottak.Ű

Juta SE–Marcali VFC

(vasárnap, 13.30 óra)

Amíg a jutaiak csak szenvednek a bajnokságban, addig a Marcali VFC szárnyal. Bőzsöny János mester egylete a dobogó legalsó fokán áll, igaz ugyanannyi egységet gyűjtött, mint a második Balatonboglár, mely eggyel több találkozón van túl. Ha tippelni kellene, akkor országos kettes a meccs, de Tóth Noberték még így is bárkit meglephetnek hazai pályán, ékes példa erre a Balatonlelle SE ellen játszott döntetlenjük.

Tabi VSC–Balatonlellei SE

(vasárnap, 13.30 óra)

A tópartiak már tizenhárom pontot elhullajtottak, s ezek az egységek nagyon hiányozhatnak majd a végelszámolásnál, hiszen Lellén mindig a bajnoki cím volt a cél. A Tab ugyan kikapott az előző fordulóban a Balatoni Vasastól, ám eddigi szereplésük megsüvegelendő. Ladiszlai Krisztán edző vezetésével egy stabil, megbízható együttest raktak össze. Kenéz Szabolcsék nem mehetnek tehát biztosra a tabiak otthonában, ennek ellenére a vendégek az esélyesebbek.

Somogysárdi SE–Nagybajomi AC

(vasárnap, 13.30 óra)

A Nagybajomi AC közvetlen üldözője az élcsapatoknak, hiszen két pontra van a második helyezett Balatonlellétől. Ezúttal Somogysárdra utaznak, ahol esélyesként lépnek pályára. A két riválist négy helyezés és kilenc pont választja el egymástól a bajnoki tabellán.

Öreglaki Medosz SE–Kaposfüredi SC

(vasárnap, 13.30 óra)

Újoncok csapnak össze Öreglakon; mindkét együttest dicséret illeti, még akkor is, ha más-más utat jártak be. A vendégek szisztematikusan készültek a somogyi élvonalra, alaposan megerősítették a keretet, melynek meg is lett a hozománya, hiszen a negyedikek a pontvadászatban. Kovács Károly vezetőedző csapata egyértelműen az utánpótlására épít, nem is nagyon igazoltak. Ennek ellenére tisztességgel, becsülettel helyt állnak az első osztályban, sőt két döntetlen mellett, már egy győzelem is szerepel a nevük mellett.

Segesdi SE–Kadarkút KSK

(vasárnap, 13.30 óra)

A sereghajtó, mindössze egy pontot gyűjtött vendéglátók a hetedik Kadarkúttal mérkőznek meg. A papírforma egyértelműen Pandur Ádámék diadalát ígéri, óriási meglepetés lenne, ha Nagy Attiláék akár csak egy pontot is otthon tudnának tartani.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali VFC) 12 gól, 2. Decsi Richárd (Toponár SE) és Horváth Milán (Balatonkeresztúr SK) 8 gól, 4. Baranyai Dániel (Somogysárdi SE), Belovics Dominik (Kaposfüred SC), Kálazi Tamás Bálint (Balatoni Vasas SE), Orsós Viktor Márk (Kadarkút KSK), Tábori Tamás (Tabi VSC), Virágh Krisztián (Öreglaki Medosz SE) és Weimann Richárd (Nagybajomi AC) 7-7 gól.

A 14. forduló párosítása (november 11. és 12., 13.30 óra). Szombat: Marcali VFC–Toponár SE, Csurgói TK–Segesdi SE, Kadarkút KSK–Öreglaki Medosz SE, Balatonkeresztúr SK–Somogysárdi SE, Nagybajomi AC–Tabi VSC, Balatonlellei SE–Balatoni Vasas SE. Vasárnap: Kaposfüred SC–Nagyatádi FC.

Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A másodosztályban is bepótoltak egy összecsapást, mely még a hatodik játéknapon maradt el. A lengyeltóti VSE a Balatonföldvári SE-t fogadta, s a 21. percben meg is szerezte a vezetést a házigazda Kiss Dominik révén. A fordulás után ismét ő talált be, majd Ujváry Erik értékesített egy büntetőt a 78. percben. S ezzel el is dőlt a három bajnoki pont sorsa.

Lengyeltóti VSE–Balatonföldvári SE 3–0 (1–0)

Lengyeltóti. V.: Posza Zs.

Lengyeltóti VSE: Krivarics A. – Drubi G., Nagy Sz. (Georgi R. a 68. percben), Ujváry E., Pamuki M. (Horváth T. a 60. percben), Szekeres G., Németh R. (Horváth F. a 74. percben), Horváth M., Kiss D. (Jozó T. a 84. percben), Insperger Zs. (Schmida I. a szünetben), Szenyéri R. Vezetőedző: Szentes Róbert.

Balatonföldvári SE: Kandó Zs. – Tislér N., Tóth V., Kurdi D., Puller P., Kadlicskó G., Kurdi P., Nagy J. (Illés K. a 64. percben), Nieselberger Á., Alt Á. (Steiner P. a 78.l percben), Koseluk B. (Kovács R. a 72. percben). Vezetőedző: Farkas Zoltán.

Gólszerzők: Kiss D. 2 (a 21. percben és a 66. percben), Ujváry E. a 78. percben – büntetőből.

Sárga lap: Puller P. az 53. percben, Kandó Zs. a 75. percben, Kurdi P. a 90. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Lengyeltóti VSE–Balatonföldvári SE 1–3.

A 13. forduló párosítása. Szombat, 13.30 óra: Balatonföldvári SE–Balatonszabadi SE, Lengyeltóti VSE–Kaposmérő SE, Somogyjád SZSE–FC Barcs, Böhönye KSE–Kiskorpádi SE. Vasárnap, 13.30 óra: Buzsák KSE–Karád SC, Kaposfői Kiske–1926 PSE Fonyód, Balatonberényi KSE–Kéthelyi SE, Dél-Balaton FC–Mezőcsokonya SE.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kuti Richárd (Mezőcsokonya SE) 30 gól, 2. Tompa István (FC Barcs) 17 gól, 3. Farkas Tamás (Böhönye KSE) 13 gól, 4. Zalivadnij Patrik (Kaposmérő SE) 12 gól, 5. Banicz Benjamin (FC Barcs), Török Richárd (kéthelyi SE) és Varga Donát (1926 PSE Fonyód) 11-11 gól, 8. Balogh Rajmund (Kaposmérő SE), Kuti Krisztián (Mezőcsokonya SE) és Vass Alex Adrián (Kéthelyi SE) 10-10 gól.

Megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

A 10. forduló párosítása. Szombat, 13.30 óra: Kapostáj Zimány SE–Somogyvár KÖSE. Vasárnap, 13.30 óra: Koppányvölgye FC–Osztopán SE, Inke Villtek SE–Berzence SE, Csokonyavisontai KSE–Zamárdi Petőfi SE. A Nágocs SE–Balatonszárszó NKSE-mérkőzést november huszonhetedikén 13 órától rendezik majd meg.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Török Zoltán (Szabási SE) 10 gól, 2. Horáth Bence (Zamárdi Petőfi SE) 9 gól, 3. Balogh Márió (Nágocs SE), Lakatos Roland (Somogyvár KÖSE) és Torjai Miklós (Zamárdi Petőfi SE) 8-8 gól, 6. Horváth Dániel Richárd (Somogyvár KÖSE) és Markos Péter (Inke Villtek SE) 7-7 gól.

Megyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

Északi csoport, a 10. forduló párosítása. Vasárnap, 13.30 óra: Kapolyi SE–Somogyjád II.-Alsóbogáti Sasok, Andocs KSE–Ádándi KSE, Balatonendrédi Haladás FC–Balatonújlaki SE, Mernye KSE–Visz Dél-Balaton FC, Kötcse SE–BBSC Balatonboglár.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Husz Attila (Balatonújlaki SE) 10 gól, 2. Orsós Kevin István (Balatonújlaki SE) 9 gól, 3. Almási Dávid (Somogybabod SE), Répási István (Andocs KSE) és Takács György (BBSC Balatonboglár) 8-8 gól, 6. Bacskai Gergő gyula (Kötcse SE) és Paldesz Patrik (Somogybabod SE) 6-6 gól, 8. Gáspár Valentin (Andocs KSE), Károlyi Zsolt (Somogyjád II.-Alsóbogáti Sasok), Kovács Csaba (Balatonendrédi Haladás FC) és Palásti Ádám (BBSC Balatonboglár) 5-5 gól.

Déli csoport, a 10. forduló párosítása. Szombat, 13.30 óra: Kaposújlaki SE–Ötvöskónyi KSE. Vasárnap, 13.30 óra: Somogyszili SE–Somogyszobi VSE, Mike FC–Mezőcsokonya SE, Iharosberény SE–Gyékényes SE, Homokszentgyörgyi SE–Csököly ÖSE, Bodrog SC–Lábodi Medosz SE.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Farkas Richárd (Homokszentgyörgyi SE) 17 gól, 2. Fitos Tamás (Kaposújlaki SC) 15 gól, 3. Kalló Ármin János (Mike FC) 14 gól, 4. Keller Róbert (Lábodi Medosz SE) 12 gól, 5. Beke András (Somogyszobi VSE) és Kozma Istvcán (Mike FC) 10-10 gól, 7. Kolló Mihály (Somogyszobi VSE) 9 gól, 8. Kőszegi József (Somogyszili SE) 7 gól, 9. Szabó Gyula (Somogyszili SE) 6 gól.