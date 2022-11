Pénteken a fővárosban szerződést bontott a brazil Reffatti Da Costa Willian és Csizmadia Tamás Martin, így csak kilenc játékossal állt fel a házigazda Kistext JP Auto Mercedes SE csapata vasárnap este a Fino-Kaposvár ellen.

A nyitó játszmában a házigazda fővárosiak kezdtek jobban, ám a Fino-Kaposvár gyorsan fordított. A szett közepén aztán zsinórban hat pontot gyártva eldöntötték az első játékrész sorsát, s végül fölényesen, kerek 10 ponttal nyerték az első fevonást. Ekkor Hubicska Patrik volt a főszereplő, aki egymaga nyolc pontot jegyzett. A második felvonásban aztán megváltozott a játék képe; mondhatni szinte végig a házigazda Kistextnél volt az egy-két pontos előny. A szett hajrájában kétszer is magához kérette játékosait a Fino-Kaposvár szerb mestere, Szlobodan Prakljacsics, de a somogyiak nem tudták feltartóztatni az ellen rohamait. A Kistextnek volt először játszmalabdája; ezt még tudtuk egalizálni, azonban a másodikat már kíméletlenül játszmagyőzelemre váltották. A harmadik játékrészt is a Fino kezdte jobban, azonban a hazaiak gyorsan átvették a vezetést, s innentől kezdve már nem is adtak esélyt kaposvári ellenfelüknek. A korábban a somogyi megyeszékhelyen is megfordult két orosz légiós, Jurij Kruzskov és Ilia Makarov szorgosan termelte a pontokat volt csapata ellen, míg a kaposváriaknál Bögöly Gáborjeleskedett. A negyedik szettben a somogyiak vezettek végig: eleinte egy pont volt csupán a különbség a küzdő felek között, majd zsinórban nyolc pontot szerezve ellépett a kaposvári együttes. Ekkor Hubicska Patrik állt a nyitóhelyen, s a lehető legjobbkor jött egymás után a két ásza. Közben a kubai légiós, Qevedo Hernández Hermes is elkezdte ontani a pontokat. A hazaiak megpróbáltak faragni tetemes hátrányukon, s figyelmeztető jel volt, hogy három játszmalabdát is hárítottak.

A mindent eldöntő ötödik, rövidített játszma első pontját a Kistext szerezte, ám nem sokkal később már 5–1 arányú kaposvári előnyt mutatott az eredményjelző. A folytatásban sem csökkent, sőt, inkább még tovább nőtt a különbség a vendég Fino-Kaposvár javára a végére elfáradó kistexti együttes ellen. Az utolsó felvonás főszereplője egyértelműen Bögöly Gábor volt, aki ekkor egymaga hat pontot vállalt.

Az éllovas Bp. Pénzügyőr SE elleni találkozót követően a második pontját is elkönyvelhette a sereghajtó Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE egylete. Örüljünk a győzelemnek, de a három pont kétségkívül jobb lett volna... A házigazdáknál a három fős orosz légió egy híján félszáz pontot termelt, míg a Finónál a Bögöly, Hubicska, Quevedo alkotta trió 67 pontot szorgoskodott össze.