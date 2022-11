Az első két körben két vereséget szenvedett a gárda; egyszer hosszabbításban, egyszer pedig büntetőkkel kaptak ki. Ez alaposan fel is tüzelte a játékosokat és nagyon elszántan vágtak neki ismét a Jászberény elleni mérkőzésnek. Velük már a kvalifikáció során is megküzdöttek a srácok, akkor a Jászberény örülhetett. Most azonban a Kasi hagyhatta el győztesen a küzdőteret, miután 8–7-re nyertek.

– Múlt vasárnap ismét Jászberénybe utaztunk – kezdte Barna Dénes, az U16 edzője. – Korábban, a kvalifikáció során már játszottunk egymással, az a találkozó sima hazai győzelemmel zárult. Most az alapszakaszban ismét összecsaptunk. Nagyon szoros meccsen, idegenben szereztük meg az első győzelmünket a csoportban. Az alapszakaszban az első két mérkőzésünk hosszabbításban, valamint büntetőkkel vesztettük el, így óriási győzni akarással indultunk Jászberénybe. Nagyon jól kezdtük a játékot, hamar kétgólos vezetést szereztünk. Ezt az előnyt sokáig tartani tudtuk, a második harmad végére viszont kicsit ráültünk az eredményre, amit kihasználva egygólos különbségre zárkóztak a hazaiak. A harmadik játékrészben kétszer is egyenlíteni tudtak, de két gyors találattal ki tudtunk jönni ebből a hullámvölgyből. A hajrában mindent bevetettek ellenünk, kapusukat lehozva, létszámfölényben támadtak, azonban stabil, fegyelmezett védekezéssel biztosítottuk a győzelmet. Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével, nagyon jó formát mutattak a srácok.

U16 alapszakasz, III. csoport, 3. forduló

Lehel HC–Kasi 7–8 (1–3, 3–2, 3–3)

Herbán négy gól, Molnár egy gól, két gólpassz, Piros egy gól, egy gólpassz, Hirth egy gól, Ambrus egy gól, Győrffy egy gólpassz, Takács egy gólpassz.