A Köfém SC otthonába utazott az Investment Közutasok Kaposvári TK a férfiteke szuperliga hetedik fordulójában. Fontos meccs volt ez a vendégeknek, hiszen a céljuk nem kisebb, mint dobogóra állni a pontvadászat végén.

Az első sorban Botházy Péter és Nagy Gergő kezdte meg a játékot, előbbi nehezen lendült játékba, de nem hagyta elveszni a pontokat, a harmadik és negyedik szettre összeszedte magát, és megfordította a párharcot. Nagy kiváló játékkal kezdett, csupán az utolsó szettre fáradt el kissé, ami miatt sokat hibázott, de ezzel együtt is könnyedén nyert. A második sorban Brancsek János és Juhász Bence küzdött, Brancsek játéka akadozva játszott, de még így sem engedett egy szettpontot sem ellenfelének. Juhász gyenge első szettel kezdett, s bár utána szépen javította a hibát, a hátrányt így sem tudta ledolgozni és hat fával alulmaradt. Ekkora már nagyjából el is dőlt a mérkőzés, hiszen a somogyiak már 117 fával vezettek.

A harmadik sorban Pintér Györgyön és Horváth Lászlón volt a szurkolók szeme. Pintér remekül kezdett, ellenfele hiába javult fel a második 60 gurításra, a pont a közutasoké lett. Horváth László is jól kezdett, a második és harmadik szettben komoly előnyt kovácsolt magának, mellyel az ötödik csapatpontot is megszerezte a kaposváriaknak.



Fotós: Lang Róbert



Köfém SC–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 1–7 (3441–3592)

Eredmények: Németh Attila 586–Botházy Péter 605 (2:2); Tóbiás János 550–Nagy Gergő 609 (1:3); Gelencsér Attila 555–Brancsek János 600 (0:4); Sziklási Tibor 599–Juhász Bence 593 (2:2); Kér-Kineth Sándor 591–Pintér György 603 (2:2); Poroszlai Gergő 560–Horváth László 582 (2:2)

Az ifjúsági mérkőzésen nem volt esélyük a kaposváriaknak, sima hazai győzelemmel ért véget a mérkőzés.

Köfém SC–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 4–0 (1175–945)

Eredmények: Sziklási Szabolcs 554–Balogh Kristóf 519 (3:1); Molnár Balázs 621–Ripli Benedek 426 (4:0).

Az Investment Közutasok KTK második számú csapata a mosonszentmiklósiak ellen léptek pályára. A vendégek próbáltak összeszedetten játszani, ám végül vereséget szenvedtek.

Mosonszentmiklós SE–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 5–3 (3094–3037)

Eredmények: Hősi Rezső 547–Wagner Mihály 497 (3:1); Horváth Ákos 461–Miklós Gyula 493 (0:4); ifj. Modrovits István 536–Kis Richárd 534 (1:3); Pápai Tibor 521–Fajtai Arnold 493 (3:1); Modrovits István 518–Illés Richárd 527 (2:2); Kránitz Bence 511 - Fajtai Bálint 493 (2:2).

A női teke szuperligában a Balatoni Vasas SE a Rákoshegyi VSE I. otthonában állt dobóállásba, s végül 7–1-re kikapott.

Rákoshegyi VSE I.–Balatoni Vasas SE 7–1 (3339–3228)

Eredmények: Szalai-Bordács Dorottya–Szijjártó-Kormányos Edina 544; Csongrádi Gyöngyi 542–Dallosné Takács Anita 564; Kis Horváth Luca 559–Baracsi Ágnes 557; Mátyás Viola 531–Rubinszki Rita 495; Peténé Bruszt Krisztina 568–Csomai Rita 565; Rózsa-Drajkó Gabriella 540–Jezsoviczki Anna 503.