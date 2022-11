A csütörtöki nap első döntőjén, 200 méter pillangón Milák Kristóf csapattársát, Márton Richárdot megelőzve szerezte meg az aranyérmet. Virth Balázs tanítványai egymást húzva értek oda az első két helyre, míg a nőknél Kapás Boglárka harmadikként csapott célba, így elégedetten nyilatkozott a kaposvári edző.

– Az eredmények mellett az időkkel is elégedett voltam, hiszen Milák Kristóf és Márton Richárd is egyéni csúcsot úszott – fogalmazott Virth Balázs. – Kapás Bogi pedig csak hat hete kezdte el újra az edzéseket, de így is közel volt az egyéni csúcsához, így ennek is annyira örülök, mint a fiúk eredményének. Az a célunk, hogy kerüljön minél közelebb az egyéni legjobbjaihoz, talán a decemberi cikluszáróra sikerülni fog, így az országos bajnokság a felkészülés része. Ricsinél az a cél, hogy sorra döntse az egyéni csúcsait, míg Kristófnál, hogy megközelítse a legjobbjait, hiszen sokkal élesebb versenyeken ért el nagyszerű időket, így örülök, hogy most, a magyar bajnokságon is sikerült. Készültünk a rövidpályára, Kristóf hatalmas, hosszú tempókkal úszik, így ő inkább az ötvenesben érzi jól magát, de sokat javult a víz alatti delfinje és a fordulója is.