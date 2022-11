A bajnokságot nagyszerűen kezdő, de az elmúlt két mérkőzésen vereséget szenvedő Puskás Akadémia FC II. otthonában folytatta bajnoki szereplését az idegenben jobban teljesítő Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek kezdőcsapatába visszatért Mayer Milán, aki az előző mérkőzésen letöltötte eltiltását, illetve sérülése után az U19-es válogatott Heil Máté is. A mérkőzés előtt egy órával még ködbe burkolózott a felcsúti komplexum, de a kezdő sípszó előtt már kitisztult az idő, így remek körülmények között kezdődött a találkozó. A felcsútiak már a kezdő sípszótól aktívabban futballoztak, főként a jobb oldalon vezették a támadásaikat, de az első komoly lehetőség a Rákóczi előtt adódott, egy pontrúgás után. Az első kaposvári szögletet Pintér Norbert gurította középre, ahol Mayer Milán pedig 14 méterről laposan lőtt, de Pécsi Ármin védeni tudott. A hazaiak fölénye azonban még az első negyed órán belül góllá érett: Magasföldi József tört be a tizenhatoson belülre, ahol buktatta a támadót Harsányi Dániel. A megítélt büntetőből Dusinszki Szabolcs pedig megszerezte a vezetést, Mikler Dániel hiába indult el a bal alsó felé, nem ért oda a pontot lövésre. A hazaiak fölénye a vezetés után sem ért véget, a kaposváriak csak a félidő derekától tudták átvenni a kezdeményezést, de csak átlövésekből veszélyeztettek. Igaz, ebből is majdnem egyenlítettek, hiszen Mayer Milán 25 méteres, kissé balról leadott lövése a jobb kapufán csattant. A szünet előtt még Mikler Dánielnek is be kellett mutatnia egy nagy védését, miután Bakti Balázs tizenhárom méterről, kissé balról nagy erővel vette célba a kapu bal oldalát.

A fordulás után tíz perc sem telt el, s egy szépen felépített támadás után egyenlített a Rákóczi: Böndi Ádám ment el a bal oldalon, laposan gurított középre, ahol Horváth Balázs remek mozdulattal perdítette a labdát a bal alsó sarokba. Az egyenlítést követően felpörgött a mérkőzés, a ritmust váltó kaposváriak egyre többet birtokolták a labdát és helyzeteket is kialakítottak, a legközelebb Bíró Dominik járt a gólhoz, de közeli lövését nagy bravúrral szögletre tolta Pécsi Ármin. Az utolsó percekben sikerült megfordítani a mérkőzést az ekkora már sokkal jobban futballozó Rákóczinak: Pintér Norbert levágódó lövése után Kálmán Szilárd elé került a labda, aki tíz méterről lőtt a hálóba.

A kaposváriak a második félidő alapján teljesen megérdemelten nyerték meg a találkozót, így újra három pontot szereztek idegenben.

Puskás Akadémia FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 1–2 (1–0)

Felcsút, IV-es pálya, 170 néző. V.: Papp Á. (Kulman T., Tóth Cs.).

Puskás Akadémia FC II.: Pécsi – Bohdan, Vajda R., Fodor M., Major M. (Yablonskyi, a 80. percben) – Czár R., Bakti (Harbanyov, a 88. percben) – Kern (Szabó V., a 71. percben), Dusinszki (Vizler, a 71. percben), Jevhenyij – Magasföldi (Bányai, a 80. percben). Vezetőedző: Nagy Ádám.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Ekker, Heil, Gál, Harsányi, Böndi – Horváth B., Kocsis B., Pintér N. – Mayer Milán (Szederkényi, a 91. percben), Bíró D. (Kálmán Sz., a 83. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Dusinszki (a 14. percben – 11-esből), illetve Horváth B. (az 54. percben), Kálmán Sz. (a 88. percben).

Sárga lap: Czár R. (a 48. percben), Vajda R. (a 71. percben), illetve Horváth Rudolf (a 83. percben).