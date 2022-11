Sztárparádéval indult a harmadik nap első A döntője, hiszen a 200 méteres férfi gyorsúszáson Milák Kristóf, Márton Richárd, Telegdy Ádám, Betlehem Kristóf és Rasovszky Kristóf is rajthoz állt, s a legjobb nyolcban ott találtuk Harsányi Mátyást is, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (KASI) úszóját. A verseny végén Virth Balázs tanítványai, Milák Kristóf és Márton Richárd zsebelték be az arany-, illetve ezüstérmet, míg a harmadik helyen Bóna Benedek zárt. Harsányi Mátyás a mezőny legfiatalabbjaként bár nyolcadiként ért célba, de megdöntötte egyéni csúcsát.

– Nagy megtiszteltetés volt, hogy egy medencében úszhattam a felnőtt válogatottakkal, akiktől mindig próbálok új dolgokat ellesni, nemcsak a medencében, hanem a verseny előtt is – mondta a KASI 17 éves sportolója. – Jól éreztem magam a vízben és nagyon elfáradtam. Örülök, hogy sikerült javítanom az egyéni csúcsomon, bár nem volt egy tökéletes úszás. Az edzőm is azt mondta, hogy van még min javítani, a következő versenyeken igyekszem tökéletesíteni az úszásom.

A nők 200 méteres gyorsúszó számában Pádár Nikolett végzett az élen, míg a B döntőben a KASI versenyzője, Király Flóra a ötödik hely csapott célba, így összesítésben a 13. helyen zárt. Kétszáz mellen a férfiaknál a Kőbanya SC versenyzője, Horváth Dávid szerezte meg az aranyérmet, a hazai medencében versenyző Kardos Dániel pedig a B döntőt nyerte. A nőknél féltávnál még közel fej-fej mellett haladt Halmai Petra és Békési Eszter. Végül a BVSC úszója nyert a kaposváriak olimpikon mellúszóját megelőzve.

– Ennyi volt bennem, nem mondom, hogy szomorú vagyok, azt sem, hogy örülök – fogalmazott Halmai Petra, a KASI versenyzője. – Időben egy kicsivel jobbra számítottam, bár nagyon-nagyon fáradt vagyok, a vállaim is fájnak, sajnos vannak velük problémáim, melyeken próbálok minél előtt túlleni. Ehhez képest egész jó a második hely.

– Maximalista vagyok, néha túlságosan is, így többet vártam el magamtól, mint amire lehet, hogy képest vagyok, emiatt nem is mondom, hogy milyen időt szerettem volna elérni – válaszolt arra a kérdésre Halmai Petra, hogy milyen időt tűzött ki maga elé a 200 méter mellre. – Az edzőm, Virovecz Richárd 2:26 végét írta fel a papírra, 2:26:15 lett a vége. Lehet, hogy ő jobban ismer, mint én saját magam – tette hozz nevetve.

A B döntőben három kasisért is szoríthattunk: Király Zsófi végül ötödikként, Kardos Eszter hatodikként, míg Detrich Luca nyolcadikként ért célba.

Az 50 méteres pillangó Szabó Szebasztián és Milák Kristóf újabb nagy csatáját hozta, mely végén a győriek sprintere az 50 méteres gyors után pillangón is legyőzte Milákot. A siófoki születésű Németh Nándor ezúttal nem fért fel a dobogóra, ötödikként zárta a futamot. A B futamban Harsányi Mátyás nyolcadik helyen végzett. A nőknél a B döntőt Halmai Petra nyerte, míg testvére, Blanka nyolcadik lett. A számot Komoróczy Lora Fanni nyerte.

400 méter vegyesen Virth Balázs tanítványa, Zombori Gábor vihette haza az aranyérmet, a hölgyeknél pedig győriek versenyzője, Jakabos Zsuzsanna. A 4x100 méteres gyorsváltókban a férfiaknál a BVSC-Zugló sprintereit megint nem lehetett utolérni, míg a hölgyeknél a győriek győztek, így Jakabos Zsuzsanna két arannyal zárta a napot.