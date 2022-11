A két együttes a felkészülési időszakban már találkozott egymással, akkor szintén 3–0-ra nyertek a kaposváriak. Az eredmény alapján simán nyertek a somogyiak, de azért a pestiek meg tudták szorongatni ellenfelüket.

Az első szettben bizonytalanul kezdett a KNRC, de tudta tartani a magabiztosabb MTK tempóját. 8–8 után már fej-fej mellett haladtak a csapatok, nem volt jelentősebb különbség a játékuk között, ezáltal jellemzőek voltak a hosszú, izgalmas labdamenetek. Egyik fél sem tudott egy-két pontnál nagyobb előnyt kikovácsolni. A játszma hajrájában összeszedettebb volt a vendégcsapat, így a somogyiak tudtak győzni.

A második etap elején is a hazaiak voltak több helyzetben is szerencsésebbek, a kaposváriak pedig nem tudták kihasználni agresszivitásukat, a nyitásfogadásuk sem volt eléggé stabil. Ismét egy 8–8-as állás után indult el az adok-kapok játék. A pestiek abszolút kihasználták a hazai pálya nyújtotta lélektani előnyt, hiszen a vendégek már négy egységgel is vezettek, amikor a legjobbkor jött az időkérésük; egy ásszal kiegyenlítettek. Ám ez nem volt elég, hiszen csakúgy, mint az elsőben, a KNRC tudott a hidegebb maradni fejben a hajrában, így tovább növelte az előnyét.

A többi felvonástól eltérően a harmadikban ezúttal a vendégek már az elején is magabiztosak voltak, nem hagytak esélyt, hogy a hazaiak több ponttal elhúzzanak. Ehhez képest nem adta fel a küzdelmet az MTK, négy egységet is szerzett zsinórban, így továbbra is izgalmas meccset játszott a két fél. Azonban ezután több hibát vétett a pesti oldal, ezáltal újabb négy ponttal mentek már a kaposváriak, ez a különbség pedig csak tovább nőtt. Egy szettlabdát még hárított az MTK, de a másodikat már érvényesítette a KNRC és megszerezte második győzelmét.

MTK Budapest–Kaposvári NRC 0–3 (22, 20, 17) Illyés-Aramis Sportcsarnok, Budaörs, 200 néző. V.: Árpás, Ujházi. MTK Budapest: Szabó (7), Briga (5), Asonja (13), Tatár (11), Costa (8), Berkó (1). Csere: Divényi (liberó), Varga (-). Vezetőedző: Leiszt Máté. KNRC: Godó (5), Gyimes (7), Renko-Ilic (3), Szedmák (20), Bodovics (2), Ubavic (21). Csere: Radnai (liberó), Narancic (-), Hegyi (-), Budai (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Leiszt Máté: – Hatalmas lehetőséget puskáztunk el, a támadásbefejezések terén vagyunk egyértelműen lemaradva. Valamiért nem tudjuk vagy nem merjük elvállalni ezeket a helyzeteket, és amíg ezen nem változtatunk, addig nem nagyon lesz keresnivalónk.

Vincent Lacombe: – Nem volt egyszerű mérkőzés, de ennek ellenére jól játszottunk. A legfontosabb a 3 pont megszerzése volt. Gratulálunk az MTK-nak, mi pedig készülünk a következő meccsre.