A legutóbbi szezonban hatodik gyöngyösiek oda–vissza verték a boglári fiatalokat, ám azóta alaposan kicserélődött a játékoskeretük, ráadásul új edző is érkezett Bíró Balázs személyében. Utóbbinak új csapatot kell(ett) építenie, hisz hat távozója és nyolc (!) érkezője volt a klubnak. Jó úton járnak, hisz hozták a kötelezőket – HÉP–Cegléd (25–20), Dabas KC (24–23), Fejér B.Á.L.-Veszprém (37–28) – és egy bravúros iksz is összejött nekik Balatonfüreden (24–24), mindössze az elő négy helyen álló FTC (41–28), Telekom Veszprém (39–30), Pick Szeged (32–24), MOL Tatabánya KC (25–27) tudta legyőzni őket. Az utóbbi ellen közel álltak az ikszhez, ám egygólos bányász előnynél az utolsó öt percben már nem tudtak betalálni. Hogy mekkora volt a változás Gyöngyösön, azt jól jelzi, hogy a két csapat legutóbbi boglári bajnokiján – melyet hattal nyertek a mátraaljaiak – a vendégek harmincöt találatából huszonhetet jegyeztek a távozó játékosok. Ebben a szezonban a szlovák Potsik, a horvát Bura szállítja a találatokat Varsandán és Hegedűs mellett, akikre védekezésben kiemelten figyelnie kell Delyéknek. Potsik és Bura mellett még két légióst foglalkoztatnak a bosnyák Hamidovic, illetve a szerb kapus Tomic személyében, előbbi sérülés miatt kihagyja a balatoni találkozót, melyen nyerni szeretnének. – Nagyon örültünk, hogy végre egy győztes bajnoki után készülhettünk a héten – mondta Bíró Balázs vezetőedző a Fejér B.Á.L.-Veszprém kilencgólos legyőzésére utalva. – Nagyon nehéz dolgunk lesz, mert a NEKA az idei szezonban jól teljesít, hazai pályán pedig különösen erős, és bár a fiatalságunkból fakadó hullámzó teljesítmény jellemző rájuk, nagyon komolyan kell venni őket. Igyekszünk Balatonbogláron is olyan teljesítményt nyújtani, amivel folytathatjuk az egy hete elkezdett sorozatunkat, és el tudjuk hozni mind a két pontot.



A bogláriak négymeccses nyeretlenségi szériájuknak vetnének véget, hogy erre milyen esélyük lesz nehéz megmondani. Az első öt fordulóban remekül teljesítettek, az utóbbi három találkozójukról viszont ez már nem mondható el. A Fradi és Telekom Veszprém elleni vereség a benne volt a pakliban, inkább a játék minősége hagyott kívánnivalót, viszont a Dabason egy nyerhető találkozót buktak el. Nagy kérdés, hogy ezúttal melyik arcukat mutatják a fiatalok, fel tudnak-e nőni a feladathoz. – Remélem kijövünk ebből a hullámvölgyből, amiben most vagyunk, bízom benne, hogy pontot tudunk szerzeni hazai pályán – mondta Krakovszki Bence, akinek a neve már ott van Chema Rodríguez szövetségi kapitány noteszában, hisz meghívót kapott a bő kertbe Krakovszki Zsolttal és Palasics kapussal egyetemben. – Futós meccsre számítok, sok távozó volt náluk a tavalyi kerethez képest, nagyon sok jó játékos jött, nem lesz könnyű dolgunk. Úgy érzem, a csapat könnyeben tud itthon játszani, remélem ez segíteni fog megint.



A találkozó érdekessége, hogy a vendégjátékosok közül Lakosy, Schäffer és Gráf is a boglári akadémián pallérozódott, Menyhárt pedig a BBSC Balatonboglárban kezdte pályafutását, míg balatoni oldalon Bodócs, Sisa és a sérülésből lábadozó Kovács azok, akik nevelőegyesületük ellen készülhetnek. A lefújás után kiderül, közülük ki örülhet két bajnoki pontnak.