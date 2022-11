A vendég svájciak mindjárt a mérkőzés elején jelezték a Kaposvár Arénában, hogy nagyon is komoly szándékkal érkeztek. Villámgyorsan három pontos előnyt szereztek, s bár a Fino-Kaposvár többször is át tudta venni a vezetést, a nyitó játszma végén a vendégek örülhettek. A folytatásban aztán változott a szerepek leosztása. Most végig a kaposváriak irányították a játékot és a mérkőzést – a Fino első öt pontjából négyet Bögöly Gábor jegyzett, amihez aztán még újabb négyet tett hozzá a játékrész végéig –, s magabiztos játékkal egyenlítettek. A harmadik felvonásban is a svájciak gyűjtötték be az első három pontot. A somogyiak megpróbálták ellenfelükkel tartani a lépést, de a játszma második felében egyre jobban elhúztak a vendégek az elszontyolódó, erőtlen kaposváriaktól. A szett végén ugyan hárított négy játszmalabdát a Fino-Kaposvár együttese, ám akkora volt a svájciak előnye, hogy azt lehetetlen volt már eltüntetni. Ezzel közel másfél órányi játék után eldőlt, hogy a Volley Schönenwerd csapata jut(ott) tovább a CEV Kupa legjobb 16 csapata közé.

Miután minden eldőlt már, így kaposvári oldalon jöttek a cserék. A két kubai légiós, Quevedo Hernández Hermes és Lescay Favier Tomas Alejandro, valamint Bögöly Gábor, Hubicska Patrik és a csapatkapitány liberó, Bozóki Bence helyett érkezett a saját nevelésű Tóth Gábor, Fenyvesi Barnabás, aztán Kalmár Ákos és az amerikai Donisthorpe Colin Randel, valamint a szintén liberó Eördögh Bálint. A kezdőből csak a bolgár karmester, Manchev Nikolay és Iván Bence maradt fenn a pályán, a sérüléssel bajlódott Zarka Mártont pedig inkább még pihentették. Ebben a játékrészben felváltva vezettek a küzdő felek. A végjátékban már 24–23-ra mentek a vendégek, de a kaposváriak fordítani tudtak. A döntő, rövidített utolsó szettben végig a Volley Schönenwerd csapatának állt a zászló. A záró felvonást is 3–0-ás rohammal kezdték, s a folytatásban csak tovább nőtt az előnyük. Ekkor már a cserepadon foglalt helyet a mezőny legjobbja, az új-zélandi Jayalath, aki 22 pontot termelt. Az viszont sokat elárul a házigazdák teljesítményéről, hogy a negyedik szettre csereként beállt, bő másfél szettet kapó Kalmár Ákos 11 pontot vágott, s ezzel csapata harmadik legponterősebb játékosa volt a kubai Quevedo Hernández Hermes és Bögöly Gábor mögött. Mégis valami azt súgja, hogy ennek ellenére a hétvégén, vasárnap 18 órakor kezdődő Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE elleni bajnokin sem lesz ott a kezdőcsapatban...