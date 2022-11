– Miért pont az íjászat?

– Még 2006-ban megkértem egy a fővárosban élő ismerősömet, aki vásárolt egy tradicionális, magyarformájú íjat, hogy hozza haza, mert szívesen megnézném – felelte Fábos László. Minden felszerelést elhozott, én pedig Boronkán szereztem helyet és ott kipróbáltam. Gyakorlatilag első lövésre szerelem volt. Amikor kihúztam az ideget, s oldottam, éreztem, hogy ez az, amit csinálni akarok. Megérkeztem! Fogalmam sem volt arról, miről szól, csak éreztem: ezt akarom csinálni. Sok mindent sportoltam korábban, alapvetően futballista voltam, de birkóztam, kosárlabdáztam, kézilabdáztam, atletizáltam versenyszerűen egyesületi, vagy iskolai keretek közt. Ezek mellett úsztam, s kerékpároztam is hobbiszinten. Egész pici gyermekkorom óta mozogtam. A nagyapám – aki az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes, aranycsapattag, Czibor Zoltán csapattársa volt –, még járni sem tudtam, már focilabdát tett elém.



Fotós: Kovács Tibor



– Az egyik pillanatról a másikra nem lesz valakiből versenysportoló, azért meg kell dolgozni.

– Nekem sem így indult, találtam egy baráti társaságot, ahol lőhettem, aztán alapítottunk Marcaliban egy egyesületet, melyet évekkel később elhagytam, de sohasem fogom elfelejteni, hogy onnan indultam. Akkoriban hétvégente kimentünk Boronkára és magunktól elfelé lődöztünk, tehát a versenysporthoz semmi köze sem volt, de adott egy erős pozitív töltést. Kettőezer-nyolcban rendeztük az első megméretésünket, rá egy évre 3D-s viadalt szerveztünk Szőcsénypusztán. Kettőezer-tíz első felében ismertem meg az edzőmet, Molnár Józsefet, aki a mai napig segíti a felkészülésemet. Ő mutatta meg, hogy van egy komolyabb változat is, azaz a versenyzés. Nagyon megtetszett az a miliő, ahová elhívott. A megélt élmények hatására döntöttem úgy, hogy versenyszerűen fogom űzni e csodás sportot. Ekkor még nem voltam versenyző. Szisztematikusan, lépésről lépésre kellett dolgoznom érte. Ez a munka természetesen ma is tart. Kettőezer-tizennégy volt az első év, amikor sikerült I. osztályú minősítést szereznem 3D-ben.

– Az íjászat nagyon sokrétű sportág.

– Hét szakága van a Magyar Íjász Szövetségnek, de én azt gondolom, három, esetleg négy, amelyiket igazán komolyan is lehet venni. A pályaíjászatot – ez az olimpiai sportág – a terepíjászatot – itt Világjátékokat rendeznek – a 3D – ebben a világbajnokság a legmagasabb szint –, illetve a történelmit – melyben szintén vb-t rendeznek.

– A magyarok történelmét átszövi az íjászat, ez is közrejátszott a sportágválasztásban?

– Őszintén szólva, nem tudom, mi dolgozott bennem, amikor az első nyilat kilőttem. Az tény, hogy abszolút az örömíjászat világából jöttem, ott nem volt fontos a pontosság, a lövés élménye volt meghatározó. Amikor lényeges, mennyire célzol jól, mennyire vagy precíz, akkor ott már mellérendelsz egyéb dolgokat is, mint például az étkezést, a mentális felkészülést, a fizikai erőt, a minőségi felszerelést, a kiegészítő sportágakat. Én az abszolút örömíjászvilágból indultam, s oda akarok eljutni, hogy én legyek a kategóriámban a világ legjobbja. Erre sok munkát, időt és energiát áldozok.

– Említette a fizikális és a mentális felkészülést, miben különbözik ebben a sportágban egy edzés a többitől?

– Az íjászat hetven százalékban mentális sport, de természetesen kell a jó kondi is. A foci, vagy éppen a kézilabda fizikálisabb sportág, persze azokban is kell gondolkodni. Mi elsősorban az agyunkkal dolgozunk, van egy mozdulatsor, amit alkalomról alkalomra, lövésről lövésre – minden körülmény között – a lehető legprecízebben kell végrehajtani, mindegy, hogy mínusz tíz vagy plusz negyven fok van, mindegy, hogy síkon vagy hegyoldalban, napsütésben, vagy éppen borongós időben zajlik a verseny. A mentális tréninget egy szakember segítségével végzem. Felmértük az agyam működését, s bizonyos részeket jobb, erősebb munkára serkentünk. Vannak olyan gyakorlataim, amikor elképzelem, hogyan történik meg majd a lövés. Az egy dolog, hogy kihúzzuk az íjat, de onnantól, hogy megállapodtunk a fix ponton, már mikromozgások vannak, ezért tudni kell az egyes izmok mozgását érzékelni és kontrollálni. A versenyek alatt is fontos a mentális tényező, aki nem elég erős, el fog bukni. Ezért azt is elképzelem, hogy az adott párharcból – álljon szemben velem akárki – győztesen fogok kikerülni.