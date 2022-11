A nyitó játékrészben ötgólos hátrányban is volt (5–10), ám a fordulás után előnybe is tudott kerülni a NEKA (13–12), mely nyolc perccel a lefújás előtt is döntetlenre állt (17–17), ám hajrában eggyel kikapott egy huszonhat technikai hibával, illetve eladott labdával tarkított találkozón. Bohus Beáta tanítványai rendkívül sok hibával tették a dolgukat: rontottak négy (!) hetest, dobtak mellé négy kapufát és volt tizennégy labdavesztésük. Uhrinnak és Ferenczynek finoman szólva sem ez volt a legjobb napja, tizenkét lövésükből egy gól született. A vereségben nagy szerepe volt az első félidei támadójátéknak, az ekkor elért hét találat nem sok jót ígért, mert egy sokgólos mérkőzés inkább szolgálta volna a bogláriak érdekeit, ugyanis a budaörsiek nem túl eredményesek, az öt bajnokin 23,4 volt átlaguk! Ezúttal például huszonegy elég is lett volna egy sikerhez...