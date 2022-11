Ahogy arról már beszámoltunk hosszú idő után adott ismét játékost a magyar korosztályos válogatottba a Kaposvári Rákóczi FC. Az utóbbi időben nyújtott teljesítményével azonban a klub saját nevelésű belső védője, Heil Máté kiérdemelte ezt és részt vehetett az U19-es csapat összetartásán, így az előző hetet szinte teljes egészében Gyirmóton töltötte.

– Jól éreztem magam az összetartáson, melyre sok új játékos kapott meghívót – fogalmazott Heil Máté. – A csapat nagy része már összeszokott, de sikerült beilleszkednem, úgy érzem, gyorsan befogadtak.

A válogatott pár nap leforgása alatt kétszer is megmérkőzött Ciprus hasonló korosztályú nemzeti csapata ellen. A remek fizikai adottságokkal rendelkező belső védő az elsőn kezdőként lépett pályára, s végül több mint egy órányi játéklehetőséget kapott Szélesi Zoltán szövetségi edzőtől. Válogatottunk pedig kettő-nullás sikert aratott.

– Meglepetésként ért, hogy a kezdőcsapatban kaptam lehetőséget, rögtön az első válogatott mérkőzésemen – mondta Heil Máté. – A meccs előtti megbeszélésen hirdették ki a kezdőt, amikor meghallottam a nevem, nagyon boldog lettem. Az összeszokottság hiánya érződött az első mérkőzésen, furcsa volt olyanokkal együtt játszanom, akiket alig ismerek. Ehhez képest jól teljesítettünk, úgy érzem, hogy én is hozzá tudtam tenni a magamét a sikerhez.



Fotós: Lang Róbert



A másodikon, amely szintén kettő-nullás magyar győzelemmel zárult, Heil Máté nulla-nullás állásnál, csereként állt be, és kicsivel több, mint húsz percet kapott.

– A szakmai stáb azt kérte azoktól, akiket a védelembe cserélt be, hogy egyszerűen játszunk és próbáljunk megmutatni önmagunkat – tette hozzá a védő. – Az is elvárás volt, hogy próbáljuk meg eldönteni a meccset, ez szerencsére sikerült is az utolsó negyed órában.

A korábban Euróba-bajnoki elitkörbe jutó magyar U19-es válogatott így két győzelemmel zárta a felkészülési hetet.

– Közös, egész csapatra irányuló megbeszélés volt a mérkőzések végén, külön senkit sem emeltek ki, csak annyit tett hozzá a szövetségi kapitány, hogy voltak jó és közepes teljesítmények – fogalmazott Heil Máté. – Azt kérték mindenkitől, hogy a saját klubjában próbáljon meg minél többet játszani, mert a következő összetartása is szeretnének többünket behívni.

A magyar U19-es labdarúgó válogatott számára novemberben lesz a következő összetartás. Heil Máté ezzel kapcsolatban hozzátette: addigra szeretne felépülni, és visszakerülni a Rákóczi kezdőcsapatába, ahol jó teljesítményt nyújtva hívná fel ismét magára a nemzeti csapat figyelmét. A belső védő ugyanis egy kisebb sérüléssel bajlódik, így Horváth Rudolf nem is számíthatott rá a Csornai SE elleni, idegenbeli győzelem alkalmával. A Kaposvári Rákóczi FC legközelebb vasárnap 13 órakor lép pályára az NB III. Nyugati csoportjának 16. játéknapján, amikor is a bajnoki címre pályázó III. Kerületi TVE érkezik a somogyi megyeszékhelyre.