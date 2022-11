Rangadót rendeztek a játéknapon, hiszen a harmadik helyezett a Kaposmérő a Mezőcsokonyát látta vendégül, egészen a hajráig nem találtak be a felek, aztán a 89. percben Kuti Richárd értékesített egy büntetőt, ám ezzel még nem ért véget a találkozó. A hosszabbítás harmadik percében ugyanis a hazaiak is tizenegyeshez jutottak, s Rákosa József sem hibázott, így mindkét együttes egy-egy egységet kapott. Az éllovas FC Barcs kihasználta a két nagy rivális döntetlenjét, hiszen magabiztosan verte a Kaposfőt és ezzel némi előnyre tett szert az üldözői előtt.

Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság, a 14. forduló eredményei

Balatonszabadi SE–Böhönye KSE 2–2 (1–0)

Balatonszabadi. V.: Mátyás L.

Balatonszabadi SE: Takács L. – Takács P., Jónás P., Fenyvesi M., Ticz G., Papp L., Tarsoly P., Krisztin B., Keszler Á., Csapó B., Papp L. Vezetőedző: Boda Mihály.

Böhönye KSE: Hajdú L. (Márton R. a 60. percben), – Kocsis Z., Banicz K., Garai B., Göbölös B. (Fejes P. a 60. percben), Garai N. (Huszka F. a 77. percben), Csizmadia T., Farkas T., Farkas Cs., Szabó P. (Bakos M. a szünetben), Ruzsics D. Vezetőedző: Bérdi József.

Gólszerzők: Jónás P. a 27. percben (büntetőből), Takács P. az 54. percben, illetve Garai N. a 66. percben, Farkas Cs. a 85. percben – büntetőből.

Kiállítva: takács L. a 67. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatonszabadi SE–Böhönye KSE 6–0.

Kéthelyi SE–Somogyjád SZSE 2–0 (0–0)

Kéthely. V.: Babos Cs.

Kéthelyi SE: Gyurkó G. – Kórósi P. (Nikula Zs. a 88. percben), Géczi D., Hajdu, Buzsáki Á. (Nemes Zs. a 82. percben), Abdalla R. (Csegzi Zs. a 90. percben), Vass A. (Krix K. a 82. percben), Török R., Kutor G., Kormos A., Kisharmadás E. Vezetőedző: Nikula András.

Somogyjád SZSE: Tompa L. – Nemes P., Kaulich D., Kocsis P. (Stikrád L. a 86. percben), Madeira-Lopes C., Nyerges B. (Joó D. a 70. percben), Hujbert D., Csatos B., Nagyhegyesi N., Román P., Stikrád M. Vezetőedző: Hanusz János.

Gólszerzők: Török R. 2 (a 81. percben, a 83. percben).

Az ifjúsági mérkőzés elmaradt.

FC Barcs–Kaposfői Kiske 5–0 (2–0)

Barcs. V.: Kozma J.

FC Barcs: Tatai L. – Gerlecz M., Orsós I., Horváth L. (Gyaja B. a 64. percben), Kimpf R., Kampf R., Horváth Zs., Tompa I. (Talpas M. a 64. percben), Schenker T., Orsós Sz. (Jakab J. a 64. percben), Banicz B. Vezetőedző: Laklia Tamás.

Kaposfői Kiske: Liska J. – Gyenesei Z., Endre H., Fésűs Á. (Ivusza B. a 83. percben), Bartos J. (Springmann F. a 80. percben), Mező N., Horváth Gy. (Krakter D. a 62. percben), Vajda T., Herbel P., Ölbei M. (Piszker B. a 71. percben), Herbel T. Vezetőedző: Szilvai Tamás.

Gólszerzők: Horváth Zs. a 8. percben, Schenker T. a 19. percben, Horváth L. a 47. percben, Kampf R. a 68. percben, Talpas M. a 87. percben (büntetőből).

Az ifjúsági mérkőzésen: FC Barcs–Kaposfői Kiske 5–1.