Kiválóan szerepeltek a Bakó-Sas Fitnesz SE versenyzői a hétvégén rendezett Super Fitness Show. A kaposvári egyesület összesen tizenhét egyéni versenyzőt nevezett, akik végül tizennégy érmet szereztek. Csapatban ugyancsak remekeltek Prukner-Sas Médea tanítványai, hiszen egy kivételével mindegyik produkciót éremmel jutalmazta a zsűri.

– Gyors, pörgős versenyen vagyunk túl, hiszen kilenc óra alatt 260 gyermek mutatta be a produkcióját – kezdte értékelését Prukner-Sas Médea, a Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – Az egy kicsit nehezítő tényező volt, hogy nem lehetett a színpadon melegíteni, de a gyerekek így is nagyon élvezték a versenyt, amit egy tombolasorsolás is színesített. Az pedig egy kicsit könnyedebbé, felszabadultabbá tette őket, hogy nem IFBB pontszerző verseny volt.

A Bakó-Sas Fitnesz SE sportolóira decemberben még vár egy pontszerző verseny, amin bebiztosíthatják az előző évi dobogós helyezésüket, de addig sem maradnak feladat nélkül Prukner-Sas Médeáék, hiszen a szövetség egy új versenyforma bevezetését tervezi a gyermek korosztályban.

– A három legjobb magyarországi egyesületet, így minket is meghívott a szövetség, hogy vegyünk részt a fitness challenge nemzetközi versenyen, Szlovákiában – tudtuk meg Prukner-Sas Médeától. – Ez egy kis bevezető verseny lesz, a funkcionális tréninghez hasonló feladatokkal, melyek Exatlon című műsorban látottakhoz hasonlítanak. A szövetség célja ezzel, hogy népszerűsítse a sportágat, illetve, hogy még több gyereket tudjon bevonni.