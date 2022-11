– Az első négy hónap gyorsan elrepült, a nyár roppant élvezetes és aktív volt a Balaton partján – mondta Marina Rajcic, a Siófok KC kapusa a klub online felületén. – Végigcsináltunk egy igen intenzív felkészülést, megismerkedtünk az új csapattársakkal, a várossal és a környezettel. Rengeteg új impulzus ért. Nap, mint nap csodálatos környezetben dolgozhattunk, a rajt mégis csalódást keltő volt, hiszen a Vác elleni vereséggel nem kalkuláltunk. Debreczeni-Klivinyi Kinga és Dejana Milosavljevic hiánya megzavart minket, ráadásul Dounia Abduorahim is hosszú időre kiesett. Visszatekintve egy nehéz kezdetről beszélhetünk, de túllendültünk ezen és a Lublin, valamint a Kisvárda ellen már olyan teljesítményt nyújtottunk, amire a folytatásban lehet építeni.

A lengyel MKS Lublin elleni EHF Európa-liga párharcot 58–50-es összesítéssel nyerte meg a Siófok KC, így készülhet a rájátszásra, ahol a CS Magura Cisnadie ellen a főtáblára jutás lesz a tét most szombaton 16 órakor. A csapat pályán nyújtott teljesítménye és az eredmények sora is bizakodásra ad okot, az Európa-bajnokság előtti utolsó bajnoki mérkőzésen idegenben, a Kisvárda vendégeként szerezte meg a második bajnoki győzelmét.

– Csapatunkban nagy potenciál rejlik, meg kell tanulnunk hatékonyan ötvözni a rutint és a tapasztalatot, valamint a fiatalságot és a lendületességet – emelte ki a kapus. – Frusztráló, hogy eddig egyetlen mérkőzésen sem tudtunk kiállni a teljes együttessel, mindig voltak hiányzó kulcsemberek. Ebből adódóan a fiatal játékosok több szerephez jutottak és jóval nagyobb rajtuk a felelősség. Többen ezzel élni is tudtak, mint például Kajdon Blanka. Dejana és Lakatos Rita visszatérésével pedig tovább erősödhetünk, nagy szükségünk van rájuk. Ha mindenki fitt lesz és egészséges, akkor kétségkívül még magasabb szinten tudunk majd kézilabdázni.

A négy októberi mérkőzésen Marina Rajcic többször is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen 41 százalékkal védett.

– Ezeken a meccseken már a saját teljesítményemmel is elégedett voltam – hangsúlyozta. – Csapatként fejlődünk, folyamatosan javul a védekezésünk, ami remekül tükröződik az én mutatóimban is. A magyar bajnokság nagyon izgalmas, a Győr és a Fradi ellen már korábban is játszottam a BL-ben, de itt gyakorlatilag nincsen könnyű mérkőzés, minden ellenfél komoly kihívásokat tartogat. Ami a kapus posztot illeti, Herczeg Lili és Csapó Kincső személyében két fiatal játékos van mellettem. Keményen dolgoznak, ambíciózusak és látom rajtuk, hogy igyekeznek a legjobbjukat nyújtani.

– Összességében jól érzem magam Siófokon, remek körülmények között készülhetek nap, mint nap és a város, a környék is nagyon szép – fogalmazott Marina Rajcic. – A családommal érkeztem, számomra ők jelentik a legnagyobb inspirációt. Siófok egy kicsi, de otthonos és családbarát város, itt minden megvan, ami a nyugodt élethez szükséges. Ha van egy kis időnk, akkor utazgatunk, Budapest sincs messze, de a környékbeli városokban is jártunk már, ahogy a Balatont is körbejártuk. Tihany és a Badacsony egyszerűen mesés.

A kiváló siófoki kapus hazája válogatottjával, Montenegróval a harmadik helyen zárta az Európa-bajnokságot.