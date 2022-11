Szerdán reggel, 9.30 órakor az előfutamokkal kezdetét vette a Szerencsejáték Zrt. Rövidpályás Országos Bajnokság, immáron harmadik alkalommal a Csik Ferenc Versenyuszodában, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola rendezésével. A szerda délelőtti programban a 200 méteres férfi- és női vegyesúszás, a 100 méteres férfi- és női gyors-, illetve mellúszás, az 50 méteres férfi- és női hátúszás, a 400 méteres férfi- és női gyorsúszás, valamint a 4x100 méteres mix- és gyorsváltó előfutama volt érdekelt. Az országos bajnokságot Szita Károly, Kaposvár polgármestere, illetve Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke nyitotta meg, a szerdai döntők előtt. A 200 méteres női vegyesúszás B döntőjébe két Kasi-versenyző is bekerült, Virág Emese és Király Zsófi személyében. A 100 méteres férfi gyorsúszásban is érdekeltek Sportiskolás úszók; Harsányi Mátyás Milák Kristóffal és Szabó Szebasztiánnal vehette fel a versenyt az A döntőben, míg a B döntőben Kakuk Koppány ugorhatott medencébe. A 100 méteres férfi mellúszáson Kardos Dánielnek szurkolhattak a nézők, a női számban a kaposvári olimpikon, Halmai Petra a legjobb idővel került be, de ezután az 50 méteres hátúszás programjába is beugrott, míg húga, Halmai Blanka a B döntő versenyzőivel vette fel a harcot. A 4x100 méteres mix vegyesváltóba a Kasi Halmai Petra, Kardos Dániel, Harsányi Mátyás és Kovács Nóra összeállítású csapata került be, míg a 4x100-as mix gyorsváltó úszói, Kakuk Koppány, Sárközi Szabolcs, Szántó Réka és Király Flóra szintén az A döntőben méreti meg magát.