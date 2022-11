Kis túlzással ezúttal minden a tabellán tizedik balatoniak mellett szól, hisz ebben a szezonban az alsóházi csabaiak csak egy meccset nyertek idegenben, azt is Gyirmóton, még augusztusban, azóta hatszor utaztak, előbb kétszer – Szentlőrinc (2–2), Szeged-Csanád Grosics Akadémia (3–3) – ikszeltek, majd négyszer – Budafoki MTE (1–0), HR-RENT Kozármisleny (1–0), Aqvital FC Csákvár (2–0), ETO FC Győr (4–1) – kikaptak. Ezen a nyolc bajnokin mindössze hét gólig jutottak, abból is hármat Szegeden értek el. A védekezés nem az erősségük, tizenöt forduló alatt huszonhét gólt kaptak, ami a harmadik legtöbb a másodosztályban, a legutóbbi kilenc találkozójuk mindegyikén betaláltak nekik, utoljára a Dorogot tudták lenullázni (0–0) augusztus végén, a Kórház utcai stadionjukban.



Siófokra sem nyerni járnak, utoljára ez 2018 áprilisában történt meg velük (2–1), az akkor pályára lépő somogyiak közül már mindenki elhagyta a klubot, azóta két vereség és egy döntetlen a lila–fehér mérleg.



A hazaiak malmára hajtja a vizet az is, hogy a viharsarkiak az eltiltott védő, Szalai Dániel nélkül kénytelenek kiállni. Némileg árnyalja a képet, hogy ezek a hétközi fordulók – amikor egy hét alatt három bajnokit kell játszani – általában tartogatnak meglepetéseket. A sárga–kékek azonban a hétvégén úgy győztek Dorogon, hogy Nyári és Balogh nem is lépett pályára, Girsik és Eördögh harmincnégy, Nikházi pedig kilenc percet kapott, vagyis tud frissíteni Domján edző, amennyiben ezt szükségesnek tartja. A labdarúgói közül Horváth Péter a bányászvárosban – tizenkettedik bajnokiján – ötödik gólját jegyezte és Varjas is megkezdte a gólgyártást, aki legutóbbi bajnokságban négyig jutott. Csabai oldalon a Nyíregyházáról igazolt Hamedre érdemes figyelni, aki szintén ötnél tart, Czékus és Horváth Péter jutott még háromig és ott van még Lukács, aki legutóbb a Viharsarokban négyet rúgott a somogyiaknak, amit Varjasék nem felejtettek el neki.



Brlázs István vezetőedző tanítványait azonban hiba lenne lebecsülni, hisz jobban teljesítenek, mint legutóbb a bajnokság hasonló időszakában, akkor tizenegy pontjuk volt, tizennyolc rúgott góllal, most tizenhárom, huszonegy találattal. Hogy itt tartanak, annak legfőbb oka, hogy az alsóházi riválisok ellen – Dorog (0–0), Budafoki MTE (1–0), Credobus Mosonmagyaróvár (0–1), HR-RENT Kozármisleny (1–0) – gyengék az eredményeik, viszont a felsőháziak közül legyőzték a Gyirmótot, pontot loptak a Szegedtől és a Haladástól. Ez utóbbi is jól mutatja, hogy nem lehet tehát félvállról venni Lukácsékat, a papírforma hiába ígér hazai győzelmet, azt érvényre is kell juttatni a pályán.