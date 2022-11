Rögtön egy nagyágyú, a Szolnoki Dózsa várt a Kaposvári VK együttesére a Benu Magyar Kupa nyitányán, akárcsak az előző kiírásban. Akkor a Tisza-partiak magabiztosan léptek át a kaposváriakon, akik ezúttal szerették volna megnehezíteni a sokkal esélyesebb, de három fronton szereplő Dózsa dolgát. Surányi László tanítványai szerda este hazai medencében kezdték a párharcot, melynek első negyedében Kakstedter Bendegúz rögvest gólra váltotta az első hazai támadást. Emiatt is hatalmas pech, hogy a következő szolnoki támadásnál Schmölcz Norman pont a támadóidő végét jelző dudaszóra dobta el a labdát, ami a süllyedő Csoma Kristóf fellett behullott a kapuba, majd Jansik Dávid találata már a fordítást jelentette a vendégek számára. A folytatásban sokat tett az egyenlítésért a KVK, de a kapu előtt néhol pontatlanok, néhol türelmetlenek voltak a hazaik, de olyan is előfordult, hogy ziccerben is még jobb megoldást próbáltak keresni. A védekezésük bár feljavult, de Pető Attila lövése utat talált Csoma Kristóf kapujába, így a negyed végére kétgólos előnyre tett szert Hangay Zoltán csapata. A második felvonás elején sem akart összejönni a gól a hazaiaknak, ezzel szemben a Tisza-partiak előbb Vásmosi Bertold, majd Pásztor Mátyás révén növelték egyre tetemesebbre előnyüket. A játékrész közepén ifjabb Berta József átlövése egy több mint tíz percig tartó kaposvári gólcsendet tört meg, azonban Vámosi Bertold, Pásztor Mátyás és Szeghalmi Zsombor is egy-egy nagy gólt zúdított a hazai kapuba, így a félidőben már hattal vezettek a vendégek.