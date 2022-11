Rögtön egy nagyágyú, a Szolnoki Dózsa várt a Kaposvári VK együttesére a Benu Magyar Kupa nyitányán, akárcsak az előző kiírásban. Akkor a Tisza-partiak magabiztosan léptek át a kaposváriakon, akik ezúttal szerették volna megnehezíteni a sokkal esélyesebb, de három fronton szereplő Dózsa dolgát. Surányi László tanítványai szerda este hazai medencében kezdték a párharcot, melynek első negyedében Kakstedter Bendegúz rögvest gólra váltotta az első hazai támadást. Emiatt is hatalmas pech, hogy a következő szolnoki támadásnál Schmölcz Norman pont a támadóidő végét jelző dudaszóra dobta el a labdát, ami a süllyedő Csoma Kristóf fellett behullott a kapuba, majd Jansik Dávid találata már a fordítást jelentette a vendégek számára. A folytatásban sokat tett az egyenlítésért a KVK, de a kapu előtt néhol pontatlanok, néhol türelmetlenek voltak a hazaik, de olyan is előfordult, hogy ziccerben is még jobb megoldást próbáltak keresni. A védekezésük bár feljavult, de Pető Attila lövése utat talált Csoma Kristóf kapujába, így a negyed végére kétgólos előnyre tett szert Hangay Zoltán csapata. A második felvonás elején sem akart összejönni a gól a hazaiaknak, ezzel szemben a Tisza-partiak előbb Vásmosi Bertold, majd Pásztor Mátyás révén növelték egyre tetemesebbre előnyüket. A játékrész közepén ifjabb Berta József átlövése egy több mint tíz percig tartó kaposvári gólcsendet tört meg, azonban Vámosi Bertold, Pásztor Mátyás és Szeghalmi Zsombor is egy-egy nagy gólt zúdított a hazai kapuba, így a félidőben már hattal vezettek a vendégek.

A fordulást követően csordogáltak a percek, a vendégek így kényelmesen őrizték, majd Vismeg Zsombor találatával növelték is előnyüket. Ezt követően kapust cserélt Surányi László, majd Juhász-Szelei Norbert akció- és Kacper Langiewicz centergóljával zárkózott a KVK, ez pedig felpörgette a mérkőzést. Úgy tűnt, hogy ebből a hazaiak jönnek ki jobban, hiszen Kacper Langiewicz újra eredményes volt centerből, így négyre zárkóztak fel a somogyiak. Ezt látva Hangay Zoltán, a szolnokiak mestere ki is kérte első idejét, s megnyugtatta csapatát, amely Vámosi Bertold harmadik találatának köszönhetően ötgólos előnyről vágott neki az utolsó etapnak.

A nagy hátrány ellenére a negyedik negyedben is érződött a hatalmas küzdeni akarás a hazai játékosokon, még úgy is, hogy Kovács Gergő büntetőjével tovább nőtt a Tisza-partiak előnye. Pellei Frank bár kozmetikázott ezen, de a szolnokiak összességében magabiztos győzelmet arattak. A visszavágót péntek este 19.30 órakor rendezik Szolnokon.

Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa 7–12 (1–3, 1–5, 3–2, 2–2)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 270 néző. Vezette: Kun Gy., Juhász T.

Kaposvári VK: Csoma – Kakstedter (1), Langiewicz (2), ifj. Berta J. (1), Pellei F. (2), Szatmári, Juhász-Szelei (1). Csere: Szilágyi (kapus), Petrovski, Palatinus, Vörös, Aranyi, Takács J., Horváth Á. Vezetőedző: Surányi László.

Szolnoki Dózsa: Bányai – Szeghalmi (1), Schmölcz (1), Jansik D. (1), Kovács G. (1), Vámosi B. (3), Teleki. Csere: Belényesi, Pető (1), Ágh, Vismeg (2), Pásztor (2), Simon D. Vezetőedző: Hangay Zoltán.

Gól emberelőnyből: 7/0, illetve 6/2.

Gól ötméteresből: –, illetve 1/1.