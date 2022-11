A várakozásoknál könnyedebben nyert a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodába a Szolnoki Dózsa a Benu Magyar Kupa első fordulójának első mérkőzésén. A kaposváriak bár Kakstedter Bendegúz révén rögtön gólra váltották az első támadásukat, de ezt egy igen hosszú, több mint tízperces gólcsend követte. A szolnokiak viszont könnyedén váltották gólra az akcióikat, így már két negyed leforgása alatt szinte eldöntötték a továbbjutás kérdését. A kaposváriak védekezése azonban a harmadik negyedben, a cserekapus, Szilágyi Ábel érkezésével feljavult, de az öt gólnál közelebb nem tudtak kerülni a szolnokiakhoz.

– Nincs sok idő a pihenésre a visszavágó előtt – mondta Szilágyi Ábel, a Kaposvári VK kapusa. – Az első meccs katasztrófa volt, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a Szolnok hat góllal vezessen. Ezen javítanunk kell a következő mérkőzésen.

Szilágyi Ábel remekül szállt be a mérkőzésbe, s az ő védései is kellettek ahhoz, hogy a KVK újra erőre kapjon. A fiatal második számú kapus ezzel kapcsolatban elmondta: nem szereti dicsérni magát, mivel mindig van min javítani, amíg nem száz százalékos a statisztika. A javításra pedig már péntek este 19.30 órától lehetősége is nyílik a kaposváriaknak, akik egy hosszú út után Szolnokon ugranak medencébe a kupa első fordulójának második mérkőzésén.

– A szolnokiak megmutatták az erejüket, biztos vagyok benne, hogy hazai medencében is így tesznek majd – tette hozzá Szilágyi Ábel. – Ezt is vártuk tőlük, a részünkről pedig sokkal jobb védekezés kellett volna az első meccsen, ezen lesz mit javítanunk.