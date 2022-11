Komoly erőpróba várt ezen a gyakorló mérkőzésen a boglári fiatalokra az angolai válogatott személyében, hisz az ellenük pályára lépők közt négyen is a román élvonalban szerepelnek, mint például a korábban a Kisvárdán is megfordult Guialo, aki a Rapid Bucuresti játékosa, de francia légiósuk is akadt Pascoal személyében, aki Metzben kézilabdázik. Emellett a junior világbajnokságon hatodik együttesükből is helyet kaptak négyen a felnőttek közt.

A vendégek kezdtek jobban (3–5), majd fej–fej mellett haladt a két együttes, amikor a tizenhatodik percben Horváth Petra és Ferenczy találataival kettővel megléptek a házigazdák (13–11), akik előnye a szünetre négyre duzzadt (19–15). A fordulás után visszaesett a hazai támadójáték, tizenhét perc alatt csak négy gólig jutottak az akadémisták, így a vendégek fordítani tudtak, akik végül néggyel megnyerték ezt a felkészülési találkozót. Az első félidei tizenkilenc után a másodikban már csak tíz találatig jutottak a hazaiak, az előbbi játékrészben Ferenczy volt a legeredményesebb néggyel, illetve Horváth Petra és Juhász hárommal, míg az utóbbiban a Varga, Juhász, Kellermann trió kettővel. Boglári oldalon tavaly decemberi sérülése után – még ha csak egy hetes erejéig is – pályára lépett Nagy Laura is.