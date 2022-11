JÁTÉKOS SZEMMEL:

Csamangó Lili: „A meccset összeszedetten kezdtük és ez meglátszott a végeredményen is. A támadásainkat pontosan fejeztük be és több lerohanás gólt is tudtunk lőni. Gratulálok a csapatnak!”

Zakor Ágota:„Az ellenfelet nem lebecsülve álltunk bele a mérkőzésbe, ami jó iramú kézilabdát eredményezett. A második félidő gyors lerohanásaival nagy különbségre tudtunk szert tenni.Számunkra a fontos két pontot most is bezsebeltük. Gratulálok a csapatnak! Hajrá NEKA!”