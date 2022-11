Nagyot mentek a balatoni fiatalok, akik két ellentétes félidőt hoztak össze: az elsőben a szezon leggyengébb, a másodikban pedig – kétszer annyi gólt dobva – a legjobb támadójátékát produkálták! A Dabason elért tíz gólnál kevesebbet egy játékrész alatt még nem dobtak a bajnokságban, ezúttal ezt is sikerült alulmúlni ezzel a kilenccel, melyből egy büntetőből esett. A fordulás után viszont tizennyolcig jutottak, Komlón volt egy tizenhét gólos harminc percük, ezt sikerült túlszárnyalni! Nehéz megérteni, hogy lehet egy mérkőzésen belül ekkora kontraszt...

Nem indult rosszul ez a bajnoki a szempontjukból, az első percekben domináltak a Draskovics, Tárnoki, Temevári, Fekete–négyes nélkül felálló házigazdák, még a tizenkettedikben is döntetlenre álltak (5–5), ám a hátralévő tizennyolc percben csak négyszer találtak be, kétszer Krakovszki Bence, egyszer–egyszer pedig Kovács Tamás és Dobi.

A szünet után egy másik HSA NEKA érkezett a pályára, alaposan felpörgették a tempót, flúgos futam vette kezdetét, az utolsó tíz percre hárommal mentek a balatoniak (24–21). Hatalmas lendülettel vetették magukat a játékba, a védekezésük is rendben volt, a szerzett labdákból pedig jöttek a könnyű gólok! Nyolc találatot hoztak ellenfelükön, ami azért hatalmas energiákat követelt, a rutinos – idegenlégiósokkal felálló – gyöngyösiek viszont tudtak újítani, pontosabban elő tudták venni, azt amivel az első félidőben eredményesek voltak, a beállós játékot. Joga két gólja után Varsandán hetesével egyenlítettek nyolc perccel a vége előtt (24–24). Krakovszki Bence hetesével megint vezettek a házigazdák (25–24), a meccsen utoljára, majd Varsandán akcióból és hetesből elért gólja után (25–26) már nekik kellett futni az eredmény után. Ezt sokáig sikerrel tették, ám amikor a legfontosabb lett volna, az utolsó támadásnál maradtak gól nélkül. Sótonyi László időkérése után tizenöt másodpercük maradt a lefújásig az egyenlítésre, ám a hét a hat elleni játék nem járt sikerrel.

K&H férfi kézilabda liga – 9. forduló

HSA NEKA – HE-DO B.Braun Gyöngyös 27–28 (9–14)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 250 néző. Vezette: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba

HSA NEKA: Palasics – Szilágyi B. 3 (1), Dely 1, Sztraka 1, Papp T. 5, Kovács T. 5, Bajus 2. Csere: Deményi (kapus), Karai, Krakovszki B. 7 (5), Kathi, Dobi 2, Krakovszki Zs., Bodócs, Ács P. 1. Vezetőedző: Sótonyi László

HE-DO B.Braun Gyöngyös: Tomics – Gábori, Schäffer 3, Potisk 3, Hegedűs M. 4, Halász 1, Varsandán M. 6 (3). Csere: Gyánti (kapus), Gerdán, Jóga 7, Lakosy 1, Bura 3, Gráf, Schmid. Vezetőedző: Bíró Balázs

Kiállítások: 6 perc (4 perc), illetve 12 perc (6 perc)

Hétméteresek: 6/6 (1/1), illetve 3/3 (–)

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – A második félidő jobban tükrözte az elvárásaimat, az első játékrész a vártnál simább volt. Büszke vagyok a srácokra, hogy nem adták fel, és a második félidőben fordítani tudtunk. Talán egy döntetlent megérdemeltünk volna, de a végjátékot nagyon gyengén hoztuk le.

Bíró Balázs: – Az első félidő úgy zajlott, ahogy szerettük volna, stabil volt a védekezésünk, és az elkövetett technikai hibák ellenére lehetett volna nagyobb a különbség. A szünet utáni első húsz perc tragikus volt, a hazaiak megérdemelten fordítottuk. A játékosaim tartását és mentális erejét mutatja, hogy háromgólos hátrányból felállva tudtuk megnyerni a mérkőzést. A második félidei teljesítményünk ellen ellenére elgondolkodtató, elemzésre szorul.