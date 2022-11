– Az első baráti versenyen, a gáton voltunk, ez egy jó helynek számít, ezért itt mondhatni elvárás volt, hogy nyerjünk – fogalmazott Vati Gyula, a KHC Team oszlopos tagja, a Kapos Horgászcentrum üzletvezető tulajdonosa.

Ezt követte a Carp Rodeó, melyet első alkalommal rendeztek meg a Desedán harminckét csapat részvételével. Ezúttal a Kaposfüred alatti részre sorsolták a csapatot, ahol ismét hoztátok az elvárást.

– Ez a verseny is jól sikerült, „rajt cél győzelmet arattunk” – tette hozzá Vati Gyula. – A végeredményben ugyan ez nem tükröződik, de bőven száz kilogramm felett fogtunk, ám mivel csak az öt legnagyobb hal súlya a mérvadó, kevesebb, mint fél kilóval sikerült nyernünk.



Ahány verseny, annyi kupa



Az idén ősszel aztán összejött a mesterhármas, a tavalyi után az idén is megnyerték a baráti bojlis versenyt.

– Ez a verseny még számunkra is rejtély, a többi csapatnak még az öt értékelhető halat sem sikerült megfogni, mi meg sorban húztuk a szebbnél szebb pontyokat – elevenítette fel a Kapos Horgászcentrum üzletvezető tulajdonosa. – Volt olyan, hogy míg Beke Csabával egy nagy pontyot fárasztottunk, addig a szomszédjainkat megkértük, a másik két boton lévő halat segítsék partra. Meg is jegyezték ez itt a „kánaán”. Ezen a versenyen a nagy erdő alatt voltunk, így sikerült a tó három különböző pontján is nyernünk.





A KHC Teamet Vati Gyula mellett, Beke Csaba és Beke András, Bandibá alkotja. Bandibá a Carp Rodeón nem tudott részt venni, s Mákos István szállt be a helyére.

A Kapos Horgászcentrum igyekszik egy kicsit összefogni a somogyi pecástársadalmat.

– Minden évben megszervezzük a KHC-kupát, mely nem verseny, inkább a jó hangulatról és a baráti beszélgetésekről szól – emelte ki Vati Gyula. – Évente van horgászbörzénk is, ami hosszú esztendők óta töretlen sikernek örvend. Illetve, amikor a megyei feeder-versenysorozatot a szervező abbahagyta, csináltunk egy ötfordulós megméretést, hogy ne haljon meg a horgászélet. Úgy érzem, abban, hogy ennyi feederes van Somogyban, nekünk is szerepünk van...

A KHC szinte minden helyi kezdeményezést támogat, a Somogyi Hírlap-Gyertyános kupára is sok ajándékot ajánlanak fel.