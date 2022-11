Nem kezdtek jól a kék–fehérek, az első nyolc fordulóban nem volt kapott gól nélküli bajnokijuk, öt ponttal az utolsó előtti helyen álltak. A folytatásra aztán nagyot fordult velük a világ, ugyanis a következő kilencből ötöt is lehoztak nullára és szereztek tizenhat pontot! Úgy tűnik, összeállt Horváth Csaba vezetőedző együttese, mely a legutóbbi három fordulóban – Nyíregyháza Spartacus FC (2–2), ETO FC Győr (0–1), Szombathelyi Haladás (1–0) - hét pontot szerzett! Nagyon rosszkor jött nekik a kéthetes szünet, nem úgy, mint a balatoniaknak, akik az óváriakkal ellentétben képtelenek kapott gól nélküli meccseket játszani! A utóbbi hét bajnokin, tizenhármat, ha a Magyar Kupa meccset is hozzáadjuk, akkor nyolcon tizenhetet kaptak. Az eddigi tizenhét fordulóban összesen huszonöt alkalommal kapituláltak, ezzel szemben a legutóbbi szezon hasonló időszakában csak tizenkilenc kapott gól állt a nevük mellett. Domján Attila edzőnek remélhetőleg a szünetben sikerült ezen a védekezésen, szervezettségen javítani, mert ha nem, akkor az nem sok jót ígér a folytatásra, már erre, az MTE elleni kilencven percre sem. Különösen annak tudatában, hogy a kisalföldiek jók idegenben. Kilenc találkozón tizenhárom pont a mérlegük, az első négyen – Tiszakécske (0–1), Pécs (1–2), Gyirmót (1–3), Szentlőrinc (1–1) – nem volt győzelmük, ám a következő öt utazásukból négy – Békéscsaba (1–0), Szeged (1–0), Kozármisleny (4–1), Győr (1–0) – is sikert hozott, csak Csákváron (1–2) veszítettek.

Nem lesz könnyű a három pont kiharcolása, főként, ha még azt is hozzátesszük, hogy az utóbbi nyolc idegenbeli bajnoki mindegyikén betaláltak! Érdekesség, hogy idegenben jobbak, mint hazai pályán, az eddigi tizenhét bajnokin elért tizennyolc góljukból tizenegy idegenben született, különösen a második félidőben eredményesek, az említett tizennyolcból tizennégy (!) a szünet után esett! A legjobb gólszerzőjük a huszonkét éves Nagy Zoárd Kornél, illetve a huszonöt éves Végh Bence három-három találattal. Az utóbbi eltiltott, nem lép pályára, ami azért nem rossz hír a balatoniaknak. A vendégek keretéből Heinrich Márk kapus mellett a védők közül Papp Szilárd, Deák István és Czingráber Máté is volt a BFC Siófok labdarúgója.

A statisztika minden estre a balatoniak mellett szól, akik nem vesztettek az óváraik ellen a Révész Géza utcai stadionjukban, ahol hat összecsapásukon négy győzelem és két döntetlen született. Összesen tizenkétszer találkoztak egymással és csak hármat buktak a somogyiak, akik öt éve kaptak ki tőlük, legutóbb, 2017 augusztusában, Mosonmagyaróváron vesztettek még Disztl László irányítása mellett.