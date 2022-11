Újfent a második félidőben dőlt el a Spekula Henger KK mérkőzése: a rutinos együttes ezúttal is sokáig jól tartotta magát, ám a nagyszünetet követően robbantott a Zrínyi KK. A címvédő sikerével továbbra is őrzi veretlenségét. Továbbra is várat magára a Tüskevári SE első idei győzelme: Bodródiék ezúttal pontokban gazdag mérkőzésen kaptak a Meló-Diák KK-tól. Az ezúttal 59 pontig jutó Tóth testvérek vezette Meló-Diák a harmadik negyedben döntötte el a találkozót. Döntőnek bizonyult a kiváló kezdés az Azúr Drogéria KK-tól, hiszen az első kilenc percben mindössze három pontot engedélyeztek a Monok SE-nek. Utóbbi ugyan a záró negyedben egészen hat pontig zárkózott, ám ezúttal sem tudta megszerezni első győzelmét.

A megyei bajnokság 4. fordulójának zárómérkőzését november 16-án szerdán Tamásiban, a következő teljes fordulóját pedig november 18-tól rendezik.

Spekula Henger KK–Zrínyi KK 63–83 (19–15, 17–23, 8–23, 19–22)

Vezette: Bartics, Deák.

Spekula Henger KK: Heffer (19), Nagy I. (18/15), Babócsai P. (14/6), Csizmadia G. (12), Borovszky (-). Csere: Fecán (-), Nagy G. (-). Edző: Fecán Márk.

Zrínyi KK: Kovács Dániel (26), Horváth N. (12), Kovács M. (11), Ötvös (8/6), Csabai (3). Csere: Romanek (13/9), Begovácz (4), Kubatov P. (4), Lakos (2). Edző: Romanek Péter.

Tüskevári SE–Meló-Diák KK 87–99 (22–26, 19–22, 20–28, 26–23)

Vezette: Koncsek, Szecsődi.

Tüskevári SE: Bodródi M. (28/12), Szalai Zs. (22), Tóth Cs. (16), Bodródi Dániel (8/6), Kiss B. (2). Csere: Pintér D. (6/3), Földvári (3), Fülöp K. (2), Béres (-). Edző: Bodródi Lajos.

Meló-Diák KK: Tóth K. (31/3), Tóth M. (28/18), Zsille (23/12), Sótonyi Á. (14/6), Dömötörfi (3/3). Csere: Meggyes (-). Edző: Tóth Máté.

Azúr Drogéria KK–Monok SE 66–56 (15–5, 16–15, 20–18, 15–18)

Vezette: Koncsek, Szecsődi.

Azúr Drogéria KK: Bán (24), Tóth V. (10), Bodor (8), Lakatos (4), Tolnai G. (4). Csere: Varga D. (8), Bedő (6), Kovács Dávid (2), Vidák (-). Edző: Kovács Bence.

Monok SE: Tóth L. (13), Pöttendi (10), Pacskó (6/6), Stadler (4), Fadgyas (-). Csere: Marics (9), Széki (8/3), Babócsai B. (3/3), Szekeres (2), Berendi (1), Nagy D. (-). Edző: Pöttendi Gábor.