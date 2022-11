A mérkőzés legnagyobb pozitívuma, hogy az éppen a Telekom Veszprém elleni találkozón súlyos térdsérülést szenvedő Szeitl Erik ismét játékra jelentkezett, és ott volt a veszprém elleni keretben.

A találkozó Krecic duplájának köszönhetően még tartotta a magát a Csurgó, de az öt perces gólcsend, öt veszprémi gólt jelentett. Hiába voltak Hollónak a szép védései, de ennek ellenére záporoztak a veszprémi gólok, így folyamatosan nőtt az előnyük. Skol és Szeitl László eredményes működtek együtt és így egy -egy szép megoldással tartották a lépést a házigazdákkal. Bíztató volt, hogy már csak négy találatal vezettek Ligetváriék, de ezt a különbséget nem sikerült megtartani. A félidő hajrájában sziporkázott a Veszprém és a hét gólos vezetéssel el is döntötte a találkozó sorsát.

A második félidőben Füstös váltotta Hollót a csurgói kapuban és több védéssel mutatkozott be. A csurgói védelem meghatározó embere Borsos is góllal jelentkezett be. A Csurgó nem tudta felvenni a hazai gárda ritmusát. A híres csurgó védelem sem úgy működött ahogy szokott, így egyre nehezebb helyzetbe kerültek Baranyai Norbert tanítványai. Az egyetlen biztatást a 28 lőtt gól jelentheti.

MESTERMÉRLEG

Momir Ilics:

Nagyon elégedett vagyok, jó meccset játszottunk. Szerettünk volna gyorsan és szervezetten kézilabdázni, illetve két különböző típusú védekezést kipróbálni. Nem sok időnk volt készülni, ezzel együtt jól sikerült a találkozó.



Baranyai Norbert:

Kicsit többet vártam a csapatomtól, de sajnos már a meccs elején látszott a két együttes közötti különbség. Támadásban kapkodtunk, védekezésben is többször hibáztunk, amit ellenfelünk könyörtelenül kihasznált. A szünet után hasonló volt a forgatókönyv. Sajnos nagyon alulteljesítettünk, van miben javulnunk.

Fotós: Peka Roland /handballveszprem

TELEKOM VESZPRÉM–CSURGÓI KK 44–28 (22–15) Veszprém, 1100 néző. Vezette: Sándor, Szikszay. VESZPRÉM: CORRALES – Mahé 3 (2), J. Omar 5 (1), PESMALBEK 5, Ligetvári 3, ed-Dera 3, Elísson 4. Csere: NILSSON 4, Ilic Z., Gasper Marguc 6 (1), STRLEK 5, VAJLUPAU 5, Lukács P. 1, Sipos. Edző: Momir Ilics CSURGÓ: Holló – Gebhardt, KRECIC 7, Krszmancsics 4 (3), Rotim 1, Gábor M. 2, Spruk 1. Csere: Füstös Á. (kapus), Borsos 3, SZEITL L. 4, Bazsó 1, Szeitl E. 2, Markez 3, Vasvári, Tóth Á., Skol. Edző: Baranyai Norbert Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 8. p.: 7–2. 16. p.: 12–6. 22. p.: 14–10. 41. p.: 32–18. 51. p.: 39–23. 57 p.: 42–27. Kiállítások: – ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 5/3