Mozgalmas nyár vár a kosaras utánpótlás válogatottakra. Az U19-es fiúk hazai rendezésű világbajnokságon lépnek pályára Debrecenben, ez az esemény különösen nagy presztízzsel bír a világ kosárlabdázásában, tájékoztatott hivatalos honlapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ). – Ezzel együtt komoly változásokat hozott az MKOSZ legutóbbi elnökségi ülése a korosztályos válogatottak számára. Az elnökség ugyanis fiú és lány vonalon is több változtatásról döntött a vezetőedzői posztokon.

– A hölgyeknél, a 16 éveseknél nincs változás, itt maradt Mészárosné Kovács Andrea a vezetőedző – tájékoztatott a hunbasket.hu. – Az U18-asokat továbbra is Völgyi Péter irányítja, az U20-asok szakmai munkáját ugyanakkor Tursics Krisztián veszi át Cziczás Lászlótól. Mint ismert, utóbbi a Győr felnőttegyüttesének lett a vezetőedzője.

A fiúknál a tizenhat évesek válogatottját továbbra is Faragó Péter irányítja, neki mentorként Váradi Attila segít a felkészülésben. Az U18-as válogatott vezetőedzője Szarvas Gábor lesz, szakmai támogatóként, mentorként Pór Péter segíti őt. Az U19-es fiúkra jövő nyáron hazai rendezésű világbajnokság vár, őket továbbra is Váradi Kornél irányítja.

Az U20-as fiúk szakmai irányítását pedig a férfiválogatott szövetségi kapitányára, Sztojan Ivkovicsra bízta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége.MW