A Loutrakiban megrendezett világversenyen a nemzeti csapat 6 arannyal, 3 ezüsttel és 7 bronzzal végzett.

„Várakozáson felül szerepeltek a mieink. Több kategóriában is voltak meglepetés érmek, és ez a jövőt illetően bizakodással tölt el” – értékelt Varga István, a hazai szövetség elnöke.

„A sportág szempontjából is fontos volt, hogy rendben véget érjen ez az Eb. A pandémia miatt több kontinensbajnokság is elmaradt. Most összevont Eb-t rendeztünk. Ezúttal az európai szövetség elnökségi tagjaként vettem részt, bíróként pedig Váradi György jól vizsgázott” – tette hozzá sportvezető, aki a Nemzeti Versenysport Szövetség elnökségi tagja is egyben. Loutrakiban 19 ország 700 harcosa indult.

Magyar dobogós helyek:

Felnőtt

Filóci Mihály - chen stílusú taijiquan - aranyérem

Filóci Mihály - egyéb fegyveres formagyakorlatban – arany

Szatai Zoltán – bot formagyakorlat – arany

Oláh Roland Ákos – szablya – arany

Pintér Bálint (80 kg) – qingda – ezüst

Szatai Zoltán – utánzó formagyakorlat – bronz

Nagy Márk Krisztián (65 kg) – qingda – bronz

Ifjúsági

Mák Attila (65 kg) – qingda – ezüst

Nitas Kevin János – tradicionális pusztakezes formagyakorlat – bronz

Nitas Kevin János – bot formagyakorlat – bronz

Senior

Herczeg András – pusztakezes formagyakorlat - arany

Herczeg András – hosszú fegyveres formagyakorlat - arany

Arutyunjan Mária – déli stílusú pusztakezes formagyakorlat – bronz

Korecz Éva Katalin – taijiquan pusztakezes formagyakorlat - ezüst

Gyerek

Arutyunjan Aurora - Shaolin ököl formagyakorlat – bronz

Anna-Maria Arutyunjan – modern wushu pusztakezes formagyakorlat – bronz