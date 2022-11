A bajnokság nyolcadik fordulójában egy nehezen induló mérkőzésen szerezték meg végül a magabiztos győzelmet a siófokiak.

NB II. Dél-Nyugat, 8. forduló

Tunsgram SE Nagykanizsa–Siófok KC 25–35 (13–19)

Siófok: Krasznai (kapus), Berényi 2, Wutschi 2, Maurer 2, Ficsor Zs. 5, Ficsor N. 7, Kocsis, Kolumbán, Nagy 1, Baranyi 7, Bakacsi 1, Pintér 1, Borhy 1, Matyasovszky, Mohari (kapus), Karé 6.

Kiállítások: 8, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 7/6, illetve 3/3.

Vers Ákos: – Sokszor a kötelező győzelem a legnehezebb. Így volt ez ma is. Az első húsz perc a hazai csapat tempójában zajlott. A saját ritmusunkat csak később és fokozatosan tudtuk felvenni. Végül elléptünk ellenfelünktől, de van mit gyakorolni. Idén még fontos mérkőzések várnak a csapatra.

***

A Siófok KC élvonalbeli serdülő- és ifjúsági csapata a bajnokság kilencedik fordulójában magabiztos győzelmeket aratott a SZISE vendéglátójaként. Bak Ferenc együttese zsinórban a hatodik mérkőzését nyerte meg, amivel a NEKA és a Győr mögé feljött a dobogó legalsó fokára.

Leány Serdülő I. Osztály, 9. forduló

Siófok KC–SZISE 41–29 (24–13)

Siófok: Bozsodi 5, Bálind 6, Maurer 7, Szekeres, Gurbács 1, Lánczky 7, Bakonyi, Baranyi 6, Száraz, Koósz 2, Grebenár (kapus), Tímár 2, Teplán 3, Mohari (kapus), Posta 2.

Kiállítások: 8, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 5/3, illetve 5/5.

Bak Ferenc: – Sokat készültünk erre a mérkőzésre, és sikerült is rangadóhoz méltó módon kezdenünk. Örülök a csapat sikerének és annak is, hogy mindenki pályára lépett. Külön öröm, hogy így is növelni tudtuk előnyünket és nem csak tartottuk a különbséget. Sajnos egy szomorú hír is ért minket, Tímár Szonja ugyanis elhagyja egyesületünket. Sok sikert kívánok neki, kívánom, hogy találja meg a számításait.

Női Ifjúsági I. Osztály–Nyugat, 9. forduló

Siófok KC–SZISE 39–19 (18–10)

Siófok: Krasznai (kapus), Berényi 2, Wutschi 3, Maurer, Ficsor Zs. 4, Ficsor N. 4, Kocsis 5, Kolumbán 3, Nagy 2, Baranyi 7, Bakacsi 5, Grebenár (kapus), Pintér 3, Borhy 1, Teplán, Karé.

Vers Ákos: – Örülök, hogy a szezon folyamán már nem először nagy sebességgel tudtunk kézilabdázni, és ismételten magas színvonalú védekezéssel rukkoltunk elő, amihez párosult egy nagyszerű kapusteljesítmény. Viszont az üzemi hőfok eléréséhez kellett 10-15 perc, amire nem minden mérkőzésen ad lehetőséget az ellenfél. Ezen mindenképpen változtatnunk kell. A második félidőben már a támadójátékunkat is lehetett dicsérni.