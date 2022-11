Az őszi szezonból hátralévő két hazai mérkőzésre költözik a Kaposvári Rákóczi FC: a stadionban folyó munkálatok miatt a III. kerületi TVE, illetve a Kelen SC együttesét is a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Cseri úti sportcentrumában fogadják majd Horváth Rudolf tanítványai, akik már három mérkőzés óta veretlenek. Ez pedig jó alap lehet a következő sikerre, ami még annak alapján is bravúr lenne, hogy a III. kerületiek eddig többször is pontokat hullajtottak.

– Mindig jó, ha a csapat nem úgy megy bele egy mérkőzésbe, hogy az elmúlt heteket vereséggel zárta – mondta Pintér Norbert, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Ennek adnia kell egy tartást, főleg ebben az osztályban, ahol bárki ellen győzelmi eséllyel lépünk pályára.

A III. kerületi TVE bár a legtöbb, szám szerint negyven gólt szerezte a Nyugati csoportban az elmúlt 15 forduló során, de csak az ötödik helyen áll a bajnoki táblázaton. A formája sem a legjobb, hiszen öt győztes mérkőzést követően az óbudaiak elveszítették a Tatabánya elleni fontos rangadót, majd otthon ikszeltek a Balatonfüreddel.

– A III. kerület egy jó csapat, remek keretük van, de lehet látni, hogy nem verhetetlenek, megszenvedik ők is a harmadosztály nehézségeit. – tette hozzá Pintér Norbert. – Abban látom a gyenge pontjukat, hogy sok rutinos labdarúgó alkotja a keretüket, akik játszottak már magasabb szinten is, és nehezen alkalmazkodnak a körülményekhez. Azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen nem a túlélésre kell törekednünk, nem szabad átengednünk a területet.

A Rákóczi akárcsak az előző szezon második felében, ezúttal is idegenben teljesít jobban, azonban egy siker a bajnoki címre is esélyes III. kerületi TVE ellen megfordíthatná ezt.

– Az őszi szezon hajrájához érve azt lehet látni, hogy hullámzó a teljesítményünk – mondta Pintér Norbert. – Ennek több oka is van, de bízom benne, hogy bátran fogunk játszani és akkor az összes hátralévő meccset megnyerhetjük.

Pintér Norbert remekül kezdte ezt a szezont a Rákóczi színeiben, rögtön eljutott hét találatig, de ezt követően kicsit megtorpant.

– Jól kezdtem a szezont, de nem titok, hogy az utóbbi meccseken szenvedtem a pályán – tette hozzá a támadó. – Én olyan játékos vagyok, aki akkor tud igazán alkotni, ha élvezi a játékot. Van még pár mérkőzés a téli szünetig, biztos vagyok benne, hogy nem állok meg hét gólnál.