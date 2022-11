Magabiztosan kezdte a találkozót a Kaposvári NRC, az elején öt ponttal el is húzott, így a fehérvári edzőnek, Nagy Fanninak időt is kellett kérnie. Aki egyébként megfordult már Kaposváron is. Végig a vendégek diktálták az iramot, s ugyan próbáltak felzárkózni a hazaiak, de három egységnél közelebb nem tudtak férkőzni. Kétségkívül a somogyiak akarata érvényesült, hét szettlabdájuk is volt, bár kettőt sikerült megakadályozni az ellenfélnek, de Gyimes Zsófia végül érvényesíteni tudta a harmadikat.

A második etap hosszabb labdamenetekkel indult, így jobban tartani is tudták a hazaiak a vendégek tempóját. Ám 5–10 után a különbséget csak tovább növelte a KNRC, 8–16-nál pedig kénytelen volt kikérni a második idejét a Székesfehérvár. Szedmák Réka és Isidora Ubavic szorgosan termelte a pontokat, ketten együtt tizennégyet termeltek. Több hibával játszott a MÁV, míg a Kaposvár nem zökkent ki a ritmusából, továbbra is nagy önbizalommal játszott. Ebben a játszmában már kilenc szettlabdája is volt a somogyi alakulatnak, de ezúttal nem bízták a véletlenre, s már az elsőt értékesítették is Godó Panni jóvoltából.

A harmadik felvonás elején szétesett a fehérváriak játéka, csupán egy 4–0-s kaposvári sorozat után szerezték meg első pontjukat. Az ideges játék ellenére küzdöttek tovább, hogy minél jobban megnehezítsék ellenfelük dolgát, ami sikerült is, hiszen a többpontos különbség után már csak eggyel voltak lemaradva. A végére visszaesett a KNRC agresszivitása, ezért is lehetett ez a szett a legszorosabb a végére. Ám már nem tudta a MÁV megfogni ezen a összecsapáson a vendégeket, így megszületett a harmadik kaposvári-győzelem.

MÁV Előre SC-ST. Solar–Kaposvári NRC 0–3 ( –18, –15, –23)

Videoton Oktatási Központ, Székesfehérvár, 110 néző. Vezette: Sík, Adler.

MÁV Előre SC-ST. Solar: Dolotova (1), Vaida (10), Csabai (2), Tóth (8), Karnitskaya (8), Gilfillan (2). Csere: Kovács, Borostyán (liberók), Kiss (1), Alishanova (4), Szabó (2). Vezetőedző: Nagy Fanni.

Kaposvári Női Röplabda Club: Szedmák (19), Bodovics (5), Ubavic (13), Godó (4), Gyimes (7), Renko-Ilic (4). Csere: Radnai (liberó), Narancic (-), Hegyi (-), Budai (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Vincent Lacombe: Örülök, hogy az első két szettben könnyen előnyt tudtunk szerezni, a harmadik játszmában viszont látszott, hogy nem lehet félvállról venni egyik mérkőzést sem. A legfontosabb a 3 pont megszerzése volt, örülök, hogy sikerült, készülhetünk a következő meccsre.