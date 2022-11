A legutóbb Dorogon szintén kettővel mentek a szünetben a balatoniak, akkor megúszták az egyenlítést és nyertek, most a Békéscsaba ellen viszont nem. Igazságtalan is lett volna egy újabb győzelem, mert ehhez nem tettek eleget a pályán Vargáék, még annyit sem, mint Dorogon.

Szakály két pontrúgásával kerültek előnybe, az első egy szöglet után volt, melynél Varjas lemásolta dorogi találatát, a másodiknál egy oldalszabadrúgást követően Krausz érkezett jól. Ezzel ki is merült a hazai támadójátékuk, illetve volt egy Balogh és egy Nagy-Kolozsvári lövés hatvanöt perc alatt, ám így fél gőzzel, sok hibával játszva is biztos balatoni három pontot ígért a mérkőzés. Egészen a cserékig, hisz a csabai egyenlítést a kispadon ülök hozták össze, akik nagyot lendítetek a játékon, míg Domján edző változtatásairól ez már nem volt elmondható! A cserék mellett döntő tényező volt, hogy a szünet után, a hátrányban sem adták fel a viharsarkiak, míg a másik oldalon egyre inkább csak a hármas sípszót várták a labdarúgók és ebből még a lila-fehér szépítés sem zökkentette ki őket. Máris egy Varga fault utáni szabadrúgásból talált be a leálló, ezt végignéző védők mellett, Hamed pedig Puskás jobb oldali beadását bólintotta a kapuba. A két kapott gólt jelentős védelmi hibák előzték meg, ami annyiban érhető, hogy a hátsó „alakzatban” vannak olyanok, akik még egy bajnokit sem pihentek, pedig szemmel láthatón rájuk férne. Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, az utóbbi hat bajnoki és egy Magyar Kupa találkozó mindegyikén kaptak gólt, összesen tizenhármat.