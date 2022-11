A bajnokságot tizenegy vereten mérkőzéssel kezdő, de utána kicsit megtorpanó Puskás Akadémia FC II. otthonában folytatja a bajnokságot a Kaposvári Rákóczi FC. A felcsútiak az eredményeik alapján nagyon egységes csapatot alkotnak, melyben jól kiegészítik egymást a fiatal labdarúgók, illetve a rutint képviselő játékosok. Utóbbiak közül ki kell emelni Magasföldi Józsefet és Fodor Marcellt. A somogyi labdarúgást szeretőknek egyik játékost sem kell bemutatni, hiszen előbbi Siófokon, utóbbi pedig Kaposváron tette le a névjegyét, most pedig már a felcsútiak sikerességéért dolgoznak. A Puskás Akadémia második csapata szinte szárnyalt a bajnokság elején, így nem is csoda, hogy vezették is a bajnokságot, azonban az utóbbi fordulókban kicsit visszaesett a teljesítményük, hiszen három meccs óta nem nyertek, de így is az előkelő ötödik helyen állnak a tabellán.

– Azt gondolom, hogy a Puskás II. egy jól összeválogatott csapat, melyet több rutinos és sok fiatal, jó képességű játékos alkot – mondta a soron következő ellenfélről Mikler Dániel, a Kaposvári Rákóczi FC kapusa. – Bízunk benne, hogy a jó kezdésük után az utóbbi három meccs nyeretlensége kicsit elbizonytalanította őket. Szeretnénk a hétvégén ponttal, pontokkal eljönni Felcsútról.

A Kaposvári Rákóczi FC három mérkőzés óta tartó veretlenségi szériája megszakadt az előző körben. Igaz, a csoport egyik favoritja, a III. kerületi TVE vitte el a három pontot a megyeszékhelyről.

– Van hiányérzetünk a mérkőzéssel kapcsolatosan – emlékezett vissza Mikler Dániel. – A III. Kerületet olyan játékosok alkotják, akik komoly első- és másodosztályú rutinnal rendelkeznek. Az első félidő nagyobb részét ők uralták, de a másodikban tudtunk váltani, kezdeményezőbbek lettünk, de sajnos ez nem érett komoly helyzetekig vagy gólig.

A kaposvári helyzetek remélhetőleg nem maradnak már el a Puskás II. elleni bajnokin, melyen már újra számíthat az eltiltását letöltő Mayer Milánra a Horváth Rudolf vezette szakmai stáb.