Nem várt könnyű meccs a Kometa Kaposvári KK-ra az élvonalbeli pontvadászat nyolcadik fordulójában, hiszen az az Arconic-Alba Fehérvár érkezett, melyet sokan bajnokesélyesnek tartottak. Különleges meccs volt ez a somogyiak számára, hiszen hosszú idő után játszottak újra a „régi”, ám teljesen felújított Körcsarnokban.



Fotós: Lang Róbert



Kiváló hangulatban kezdődött a mérkőzés, melynek elején magához ragadta a kezdeményezést a Kometa, de a vendégek Somogyi révén fordítottak. Ezután jött egy kisebb technikai szünet, a kijelzővel akadt gond. Az intermezzo alaposan felpaprikázta mindkét felet, Hughes például egy óriási sapkát osztott ki Vojvodának. Majd egy újabb játékmegszakítás következett. Griffin gyönyörű triplát vágott be a sarokból, Hughes zsákolása után talpra ugrott a csarnok, ahogy Krnjajski ziccere után is, hiszen utóbbival nyerték három egységgel az első negyedet.

A folytatásban Ford tört be Hendlein mellett, ám arra nem számított, hogy Csorvási érkezett mögötte és kapott egy hatalmas takarót, ám ezzel együtt is, ha csak egységnyivel is, de a fehérváriak tartotta előrébb. Óriási csata zajlott, mindkét gárda sokkal keményebb védekezésre váltott. Minden pontért, sőt helyzetért kőkeményen meg kellett dolgozni. A félidő végéhez közeledve aztán jött egy-két hazai hiba, melyet a vendégek kihasználtak, s hét ponttal elhúztak, ám a slusszpoén Griffiné volt.

A térfélcsere után, ha lehet még egy lapáttal rátett mindkét társulat, Bogdán Benedek talált be Hughes passzából, majd egy támadással később visszaadta a kölcsönt. Griffin duplájával egyenlített a házigazda, Aris pedig jó nyolc méterről vert be egy trojkát, amivel már a kaposváriak tartottak előrébb. Hendlein Rolandra sportszerűtlen hibát fújtak ugyan, de Aris újra villant, s ismét hármast dobott. Tombolt a nézőtér, a publikum űzte, hajtotta kedvenceit, aminek mg is lett az eredménye, hiszen négypontos fórt szereztek a zárószakaszra.

Melynek kezdetén hamar elléptek Krnjajskiék nyolc ponttal, elég volt azonban néhány elpuskázott támadás, s máris ott loholt a nyakukon az Alba, sőt Vojvoda floterével és büntetőivel a vezetést is átvette. A kisebb rövidzárlatot kegyetlennel kihasználták a fehérváriak, Ivan Rudez időt kért, megpróbálta rendezni a sorokat. Sebastian Aris vitte a hátán a csapatot, az ő extrájával maradtak meccsben a vendéglátók. Két perc volt vissza, amikor 91–95 állt az eredményjelzőn. A hajrát azonban a Fejér megyeiek bírták jobban, ami azt jelentette, hogy vereséggel tért vissza a csapat a Körcsarnokba.

Kometa Kaposvári KK–Arconic-Alba Fehérvár 95–103 (25–22, 20–28, 29–20, 21–33)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 900 néző. V.: Tőzsér D., Kovács N., Földesi Á.

Kometa Kaposvári KK: Aris (35/21), Puska B. (-), Griffin (18/9), Gabric (11), Hughes (14). Csere: Halmai D. (4), Krnjajski (5), Hendlein (-), Csorvási (-), Bogdán B. (8). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Arconic-Alba Fehérvár: Pongó (12), Somogyi (11/3), DeCosey (23/6), Ford (22/3), Philmore (7/3). Csere: Vojvoda (23/3), Takács M. (-), Szabó Zs. (5). Vezetőedző: Matthias Zollner. Edzők: Alejandro Zubillaga Jimenez és Kertész Dániel.

Kipontozódott: Griffin a 37. percben, Pongó M. a 38. percben.