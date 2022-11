Pénteken este 18 órakor a Fatum-Nyíregyházi NRK együttesét fogadja a Kaposvári Női RC társulata. Az előző szezonban a nyírségiek az ötödik, a somogyiak pedig a negyedik helyen zárták a bajnoki küzdelmeket: akkor a legjobb négy közé jutásért éppen a Nyíregyházát búcsúztattuk. Eleinte még Németh Szabolcs dirigálta a nyírségieket, a rájátszásban viszont Szasa Nedeljkovics váltotta a kispadon, aztán tőle is elköszöntek.

A vendég nyírségiek két győzelemmel rajtoltak: előbb az újonc Székesfehárvári MÁV Előre SC ST.-Solar otthonában nyertek, majd hazai pályán az Újpestet verték, így – a tavalyi két döntőssel, a Bp. Vasas Óbudával és a Swietelsky-Békéscsabai NRC-vel egyetemben – még százszázalékosak. A kaposváriak az előző szezonban egymással döntőt vívó két csapat otthonában maradtak alul egyaránt 3–0 arányban: a Vasas elleni találkozón szenvedett súlyos térdsérülést a kaposvári együttes görög légiósa, Stamatia Kyparissi. Ha nem játszhat, akkor valahogy pótolni kell. De de ha a tavasszal összejött a „ Nyíregy” ellen, akkor miért ne sikerülhetne most is. Valószínűleg csapattársuk sérülése megduplázza a többiek erejét, a győzni akarásukat, s ez döntő ütőkártya lehet.

Merthogy a Fatum-Nyíregyházi NRK csapatát hét (!) külföldi légiós erősíti – Bojana Ambulija, Yagmur Karaoglu, Merve Cepni, Kristina Belova, Anija Jurdza, Selena Leban és Viktórija Nikolachuk –, ám közülük egyszerre csak négyen lehetnek a pályán. Korábban még ennél is többen voltak, de a venezuelai Francesco Genesis Del-Carmen Magyarországon ment férjhez. A magyar mag tagjai közül a feladó Marija Csicsics háromszor, a liberó Tóth Fruzsina pedig eddig 23 alkalommal volt válogatott. Marija Csicsics és Tóth Fruzsina szerepelt a magyar Universiade-válogatottban is. Mellettük még Lilian Rufin-Martinez, Lászlóp Alexandra, Török Petra Eszter és Földi Anna Boglárka magyar állampolgár. A csapatot a görög Leonidasz Gaitanakisz dirigálja, akinek a ségedje a korábban Kaposváron is megfordult egykori válogatott Pampuch Csaba.

Fontos tudnivaló, hogy a péntek kora esti mérkőzést a Kaposvár Aréna mellett található régi körcsarnokban játsszák. Bár a hunvolley.tv közvetíti a találkozót, jó lenne – és minden bizonnyal csak további pluszt adna a lányoknak –, ha minél többen a helyszínen szurkolnának a csapatnak.