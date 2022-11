Harmadik alkalommal fogadja az ország legjobb úszóit a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda. Az elmúlt két országos bajnokságot mindig beárnyékolta a COVID, de ezúttal nézők előtt, jó hangulatban csatáznak egymással hazánk legjobbjai a megyeszékhelyen.

– Ide mindig jó megérkezni – fogalmazott Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. – Kaposváron szeretik a sportot, a polgármester pedig elkötelezett támogatója az úszósnak, illetve a helyi utánpótlás is egyre erősebb. A rövidpályás országos bajnokságon a sportág színe-java megjelent, emiatt úgy gondolom, hogy nemcsak az ország, hanem sok más nemzet sportszeretőinek a tekintete is Kaposvárra szegeződik. A kormánynak is köszönet jár azért, hogy ez az esemény megvalósulhat, hiszen másfél hónappal ezelőtt úgy volt, hogy az uszodák nem tudnak nyitva maradni. A Magyar Úszó Szövetségnek még a nyáron volt egy kezdeményezése, amely során végigjártuk az országot és azt tapasztaltuk, hogy az uszodák több mint fele be fog zárni, majd ez a szám csak nőtt. Emiatt megkerestük a döntéshozókat, segítséget kértünk, mivel az elmúlt tíz-tizenkét év eredménye forgott kockán, hiszen az energiaválság miatt nem tudtak volna nyitva maradni az elmúlt évben épült fantasztikus létesítmények. A segítség megérkezett, ennek is köszönhető, hogy Kaposvár otthont tud adni egy ilyen nagyszerű rendezvénynek. Azt pedig külön kiemelném, hogy az Úszó Nemzet Program Kaposváron működik a legmagasabb létszámmal, 1836 gyermek jár rendszeresen úszni, akikkel kilenc oktató foglalkozik. Az országban egyedüliként itt van egy olyan platform, amely képes átalakítani a mélyvízes medencét kilencven centisre. Ezáltal pedig megnövekedik a kapacitás, hiszen nemcsak a tanmedencében tudnak úszni gyerekek.