A bajnokság féltávjához érve a sereghajó Zsámbéki SK otthonában szólították pályára a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgóit, akiknek sokkal jobban megy idegenben, mint hazai pályán. A somogyi zöld-fehérek már négy meccse nem szenvedtek vereséget a megyeszékhelyt elhagyva, s ezt a sorozatot ezúttal is szerették volna folytatni. Horváth Rudolf ezúttal nem változtatott a kezdőcsapaton, a Rákóczi ugyanazzal a tizeneggyel futott ki a pályára, mint a Kelen ellen, közben pedig felcsendült az Európa-liga himnusza. Bár a második számú európai sorozattól mindkét csapat messze van, a mérkőzés nem kezdődött rossz iramban, sőt hangulatban sem a kaposvári ultráknak köszönhetően. A Rákóczi az első pertől próbálta meghálálni a rendületlen biztatást, nagy nyomás alá helyezte a sereghajtót, öt perc alatt két szögletet is elvégezhetett, de nagy vendég helyzet nélkül telt az első negyed óra. A hazaiak részéről viszont Zsuppán Donát eleresztett egy ígéretes lövést a bal alsó felé, Mikler Dániel azonban leért a sarokba. A félidő derekától a Rákóczi előtt is adódtak nagy lehetőségek, előbb Pintér Norbert fejelt centikkel a kapu mellé, majd Horváth Balázs tizenhat méteres, a kapu bal oldala felé tartó lövését Terjék Ármin védte nagy bravúrral. A Rákóczi bár jobban futballozott, de úgy tűnt, hogy döntetlennel vonulhatnak szünetre a felek. A szünet előtt utolsó percben azonban a kaputól harminc méterre szabadrúgáshoz jutottak a vendégek. Kálmán Szilárdnak ez pedig remek lehetőség volt a gólszerzésre, s a középpályás nem is hibázott, nagy erővel lőtt a jobb felsőbe (0–1).

Fotós: Klein Péter Nándor

A második játékrészt nagy elánnal kezdte a Zsámbék, de kilenc perc telt csak el, amikor Ekker Milán tekerte középre a labdát, melyre Pintér Norbert érkezett remekül, s a bal alsóba fejelte (0–2). Tíz perc elteltével tovább növelte előnyét, s ezzel el is döntötte a mérkőzést a Rákóczi. Ezúttal is Pintér Norbert volt eredményes, de most Mayer Milán passza után gurított a jobb alsóba (0–3). A hajrában bár Sárközi Norbert révén szépíthetett volna a hazai csapat, de Mayer Milán a gólpassz után közelről bevette Terjék Ármin kapuját (0–4). A ráadás perceiben viszont összejött a szépítés a hazaiaknak, akik büntetőhöz jutottak. A labda mögé Kerék László állt, s nagy erővel, középre lőtt, a Rákóczi újonc kapusa, Horváth Fábián pedig jobbra vetődött (1–4). A kaposváriak összességében teljesen megérdemelten hozták el a három pontot a sereghajtó, felettébb szimpatikus Zsámbéki SK otthonából.

Zsámbéki SK–Kaposvári Rákóczi FC 1–4 (0–1)

Zsámbék, néző. V.: Jakab Á. (Király Zs., Domján D.).

Zsámbéki SK: Terjék – Somogyi, György B. (László D., a 73. percben), Marticsek, Sugár – Zsuppán (Mártonfi, a 86. percben), Sárközi, Orosházi, Csabafi (Tolnay, a 64. percben) – Barlangi (Bíró R., a 73. percben), Kerék. Vezetőedző: Szamosszegi Gábor.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. (Horváth F., a 88. percben) – Ekker (Borbély Á., a 60. percben), Gál, Harsányi D., Böndi – Horváth B., Kocsis B. – Bíró D. (Szederkényi, a 87. percben), Pintér N. (Pintér M., a 87. percben), Kálmán Sz. (Mayer Máté, a 87. percben) – Mayer Milán. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Kerék (a 92. percben), illetve Kálmán Sz. (a 44. percben), Pintér N. (az 54. és a 66. percben), Mayer Milán (a 86. percben).

Sárga lap: Sárközi (a 74. percben), illetve Ekker (az 55. percben).