A DVSC SCHAEFFLER után már a Praktiker–Vác is ott van az EHF Európa-liga csoportkörében, de akár négy klub is képviselheti Magyarországot ebben a sorozatban, amennyiben a Siófok KC és Motherson-Mosonmagyaróvár is továbbjut, az előbbi kilenc (33–24), utóbbi háromgólos (29–26) előnnyel várja a romániai visszavágóját.

A balatoniak remek odavágót produkáltak, a Măgura húsz percig kemény ellenfél volt (10–10) ám a folytatásban kijött a két csapat közti különbség. Fontos volt a nagyarányú győzelem, mert a román klubcsapatok ellen – mint a balatoniak trénere, Uroš Bregar is hangsúlyozta – sohasem egyszerű a nemzetközi porondon, különösen idegenben. Ez az előny azonban megnyugtató, ráadásul harminchármat sikerült lőniük, ami szezoncsúcs tőlük, a legtöbbet azt megelőzően szintén egy Európa-liga meccsen dobták a MKS Lublinnak, harmincegyet.

A Milosavljevic, Debreczeni-Klivinyi duó ebből harmincháromból tizenhetet vállalt, de N'Diayét is ki kell emelni, aki négy kísérletből négy gólt szerzett, Rajcic pedig remekelt a kapuban. Negyvenkét nap után nem várt, remek teljesítménnyel tért vissza a csapat, aminek köszönhetően igen közel került a továbbjutás és a csoportkör, ami Lakatos Rita, a balatoniak sérülésből felépült irányítója szerint egyértelmű cél, ez lebeg a szemük előtt. – Bár a kilencgólos előny magabiztosságot adhat, azért nem nyugodhatunk meg teljesen – figyelmeztetett Uroš Bregar, az SKC trénere. Ez persze egy másik találkozó lesz, hazai pályán vélhetően egy agresszívebb ellenféllel találkoznak, ám egyértelműen minőségi különbség van a balatoniak javára.

Az első, siófoki mérkőzés jegyzőkönyve:

Siófok KC – CS Măgura Cisnădie 33–24 (16–13)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Kijauskaite V., Zaliene A. (litvánok).

Siófok KC: Rajcic – Such 1, Kiss N. 4, Debreczeni-Klivinyi 8(1), N'Diaye 4, Milosavljevic 9, Mavsar 4(1). Csere: Csapó, Herczeg (kapusok), Kajdon 1, Puhalák, Kojic 1, Lakatos 1. Vezetőedző: Uroš Bregar.

CS Măgura Cisnădie: Pasca – Neagu 8 (4), Bardac 3, Rosu 3, Jlezi 1, Gariaeva 2, Abed Kader 3 (1). Csere: Mazareanu (kapus), Iskit-Caliskan 3, Guariero 1, Ianasi. Vezetőedző: Alexandru Mircea Weber.

Kiállítások: 10 (6), illetve 4 (2) perc.

Hétméteresek: 3/2 (1/1), illetve 8/5 (3/2).