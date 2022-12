A folytatásban is maradt a szokásos képlet, vagyis az elején a házigazda Bp. Kistext SE harcolt ki előnyt, ám a játékrész közepén befogta ellenfelét a kaposvári alakulat, s innentől kezdve már az történt a pályán, amit ők terveztek el. A két kubai légiós, Quevedo Hernández Hermes és Lescay Favier Tomas Alejandro is elkezdte gyártani a pontokat, s Bögöly Gábor és Iván Bence sem maradt adós. A bolgár feladó, Nikolay Manchev jó labdákkal szolgálta ki csapattársait, és a csapatkapitány, a liberó Bozóki Bence is szorgosan tette a dolgát.

A harmadik, utolsó felvonásban csupán annyit módosult a mérkőzés képe, hogy bár a házigazdák vezettek 13–10-re, kis idő elteltével már a vendég somogyiaknál volt a három pontos előny (13–16). Ezután még két pontot tudtak faragni a hátrányukon a fővárosiak, ekkor azonban nagyobb sebességre váltott a Fino egylete, s állva hagyta budapesti ellenfelét. A hajrában lehetőséget kapott Hubicska Patrik is, aki Quevedót váltotta a pályán.

A 66 percig tartó találkozó legjobbja kétségkívül Kalmár Ákos volt, aki 24 pontot jegyzett, amiből három ász volt. Rajta kívül még egyedül csak a kubai légiós Quevedo került 10 pont fölé, míg Bögöly Gábor kilencet termelt. A január 11-én, szerdán 18 órakor esedékes visszavágón elég már két nyert szett is a Fino-Kaposvárnak ahhoz, hogy a Magyar Kupában a legjobb négy közé kerüljön. Gyaníthatóan azonban ennyivel aligha fogják beérni...

Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE–Fino-Kaposvár 0–3 (–21, –20, –18)

Budapest, Riz Ferenc Sport- és Rendezvényközpont. Vezette: Csizmarik, Villás.

Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE: Óhidi (2), Gebhardt N. (6), Novoselov (8), Kruzskov (8), Fazekas B. (4), Makarov (8). Csere: Lassu Á. (liberó), Gönczi (4). Vezetőedző: Olekszandr Gutor.

Fino-Kaposvár: Manchev (–), Quevedo (11), Iván B. (6), Kalmár Á. (24), Bögöly (9), Lescay (6). Csere: Bozóki (liberó), Hubicska (–). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–1, 2–5, 7–5, 10–6, 11–11, 11–14, 13–14, 13–18, 15–20, 20–24, 21–25 (23 perc).

2. játszma: 3–0, 5–2, 5–5, 10–8, 12–12, 14–15, 16–20, 19–24, 20–25 (22 perc).

3. játszma: 3–1, 5–5, 10–9, 13–10, 13–16, 15–16, 16–20, 16–24, 18–25 (21 perc).