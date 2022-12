Az év utolsó hazai bajnoki mérkőzésére készülnek a Kaposvári VK pólósai, akik ezúttal az Endo Plus Service-Budapesti Honvédot fogadják a Csik Ferenc Versenyuszodában. A szombat este 19 órakor kezdődő találkozót Surányi László tanítványai a hetedik helyről várják, míg a fővárosiak az ötödikről. Bár a feleket csak három pont választja el egymástól, de a papírforma a Honvéd sikert jósol, míg úgy is, hogy a KVK az előző körben a sírból visszatérve nyert Szentesen.

– Rosszul kezdtünk, de látszott, hogy a csapat nem tört meg és a második negyedben megmutattuk, hogy többre vagyunk képesek – utalt vissza Kakstedter Bendegúz, a Kaposvári VK balkezese a klub honlapján az előző mérkőzésre. – Szerencsére ez az eredményen is megmutatkozott, s végén már biztos volt a győzelmünk, bár akkor is csúszott be némi hiba.

Az Endo Plus Service-Budapesti Honvéd SE három fronton is vitézkedik. A bajnokságban eddig kilenc pontot gyűjtöttek, mindegyiket otthon, az Eger, a Pécs és az Újpest ellen, idegenben viszont még nyeretlenek, ugyanis a Szolnok, illetve a Ferencváros otthonában is kikaptak. A fővárosiak emellett a Benu Magyar Kupában a legjobb négy között vannak, ahol az OSC gárdájával csatáznak majd a döntőbe jutásért. Az Eurokupában szintén jól szerepelnek, hiszen már a nyolcaddöntőnél járnak, melynek első mérkőzésén két góllal legyőzték a Szolnokot.

– Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy győzelmet szerezzünk a hazai évzárón, de tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk – tette hozzá Kakstedter Bendegúz.

Szombat este tehát egy remek együttes érkezik a Csik Ferenc Versenyuszodába, ahová a kaposvári klub ezúttal is ingyenes belépéssel várják a szurkolókat.