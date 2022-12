A Nemzetközi Automobil Szövetség, azaz az FIA kétnapos, bolognai rendezvényén az első nap a bajnokoké volt, a másodikon pedig a szakágak helyezettjeit díjazták. Hideg Ádám mind a két napra meghívót kapott és természetesen felejthetetlen élményekkel gazdagodott a nagyon pazar környezetben.

– Nagyon szép helyen tartották a díjkiosztót és nagyon megadták a módját – kezdte Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport blogjának. – A pénteki napon több díjazott versenyzővel is találkoztam. Charles Leclerc, a Formula–1-es világbajnokság második helyezettje közvetlen volt és nagyon örült neki, amikor megtudta, hogy az egykori gokart szerelőjével, Francescoval dolgozom együtt. De mindenki barátságos volt. Most találkoztam először élőben olyan legendákkal, mint Max Verstappen Formula–1-es világbajnok, Sébastien Loeb Tereprally világbajnoki második helyezett, Kalle Rovanpera rally világbajnok vagy Thierry Neuville rally világbajnoki harmadik helyezett.

– Másnap tartották a gokart díjkiosztót, ami szintén nagyon komoly volt – folytatta a tizennégy éves versenyző. – Amíg kimentem a színpadra egy húsz másodperces filmet vetítettek rólam, elmondták, hogy a vb második helyezésem volt Magyarország eddigi legjobb gokart eredménye. Nagy megtiszteltetés volt ilyen komoly versenyzőkkel együtt szerepelni és egy ilyen színvonalas rendezvényen résztvenni. Remélem, hamarosan újra mehetek.

A versenyzői vér azonban nem vált vízzé, Ádám azonnal rávágta, hogy mi tetszett neki a legjobban a gálán.

– Amikor Nasser (Al-Attiyah) bejött a színpadra a tereprally autójával, üresbe tette és megbőgette a motort – mondta lelkesen a somogyi fiatal. – Zengett az egész épület.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld-Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által támogatott Hideg Ádámot azonban nem csak az FIA díjazta. A Formula Magazin évek óta összeállítja a Top 50 magyar autóversenyző listáját, amelyen idén Ádám lett az év juniorja, összesítésben pedig a hetedik legeredményesebb magyar versenyző lett.

– Nagyon köszönöm ezt az elismerést is, csak kapkodom a fejemet, hogy mit történik körülöttem, hiszen világbajnokokkal, legendákkal találkozom és az év junior versenyzője leszek, egyszerűen hihetetlen – fogalmazott Hideg Ádám. – Köszönöm mindenkinek, aki a segítségemre volt, hogy eljussak idáig, de azért azt is el kell mondanom, hogy már nagyon hiányzik a gokartozás. Decemberben szünetünk van, januárban kezdjük a felkészülést az első teljes OK szezonomra, amit már nagyon várok.