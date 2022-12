Zsinórban három mérkőzést veszített el a Kometa Kaposvári KK, így nagyon fontos volt, hogy egy hazai győzelemmel folytassa a szereplését a férfikosárlabda NB I./A-ban. A dolgukat nehezítette, hogy a Budapest Honvéd ellen kiállított Tomislav Gabric nem léphetett pályára a meccsen. De ahogy a beharangozóban Krnjajski Borisz fogalmazott, történjék bármi, sohasem adják fel.

Úgy kezdték a mérkőzést a somogyiak, ahogy azt kell, Michael Hughes zsákolása után talpra ugrott a csarnok, majd a ziccere után időt kért Forray Gábor, miután három és fél perc alatt mindössze két pontot engedtek ellenfelünknek. A rövid szünet után magukra találtak a vendégek és Dramicanin 3+1-es akciójával egyenlítettek, s az első szünetre is egállal vonulhattak a felek.



Fotós: Lang Róbert



A második negyed óriási taktikai csatát hozott, a csapatok kiválóan védekeztek, csak elvétve akadt egy-egy tiszta dobóhelyzet. A nagy küzdelem során Michael Hughesra fújtak egy sportszerűtlent, melyre Griffin két jó büntetővel felelt. Az etap utolsó támadását a hazaiak vezették: Griffin jó kilenc méterről emelt rá egy triplát, de célt tévesztett, így a félidőben is egyenlő volt az állás.

A második játékrész eleje a somogyiakról szólt, pillanatok alatt hatpontos előnyre tettek szert, ám elég volt egy-két elpuskázott támadás, máris ott volt a nyakukon a Kecskemét. Sok hiba csúszott ekkor mindkét együttes játékába, ám ha minimális különbséggel is, de a házigazda vezetett. A lehető legjobbkor jött Puska Bence középtávolija, hiszen kicsit lenyugtatta a kedélyeket. Ennek ellenére Borisové volt a slusszpoén, aki egy hármassal egypontos fórt szerzett a csapatának.

Az utolsó felvonásban, ha lehet még tovább fokozódtak az izgalmak, minden egyes kosárért kőkeményen meg kellett harcolni. Ezért értek nagyon sokat Hughes és Griffin ziccerei, hiszen így a riválisnak kellett futni az eredmény után. Dramicanin két távolijával csak egy volt közte, 61–60-ról indult az utolsó három perc. Hughes duplájára Klobucar trojkával felet, az amerikai center újra villant, majd Townes értékesített két büntetőt (65–65). Krnjajski a szálkából vágott be egy hármast, mely után már csak 13 másodperc volt vissza a meccsből. Klobucar nem hibázott kintről, Griffin közelije viszont kimaradt, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban szinte már tapintani lehetett a feszültséget, a KTE egységnyi előnnyel kezdhette az utolsó percet, Dramicanin pedig még kettőt hozzátett. Maradt még egy dobásunk a legvégén, de Aris távolija kimaradt.

Kometa Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 74–77 (22–22, 17–17, 11–12, 18–17, 6–9) – hosszabbítás után

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 900 néző. V.: Praksch P., Makrai M., Jakab L.

Kometa Kaposvári KK: Aris (12/6), Griffin (11), Puska B. (7/3), Hendlein R. (8/6), Hughes (24). Csere: Halmai D. (-), Krnjajski (8/3), Csorvási M. (2), Bogdán B. (2). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Klobucar (10/6), Townes (15/3), Ivkovic (4), Borisov (10/6), Karahodzsics (10). Csere: Fazekas (-), Wittmann (6/3), Dramicanin (22/9), Kiss D. (-), Kucsera (-). Vezetőedző: Forray Gábor. Edző: Hegedűs Gergely.